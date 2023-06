La Npc Sporthub ha presentato il nuovo progetto sportivo imprenditoriale

RIETI - La Npc Rieti Sporthub guarda al futuro con un nuovo progetto sportivo ed imprenditoriale. Nella splendida cornice di Villa Potenziani, il club, ha riunito una rappresentanza di imprenditori reatini( presenti in numero nutrito ) ed istituzioni per presentare quello che dovrà essere il nuovo corso.

Dopo aver riassunto, con un video emozionale, tutti i progetti ed i traguardi raggiunti in questi ultimi anni tra serie A2 e serie B sia in ambito sportivo che sociale, il presidente Giuseppe Cattani ha aperto le danze, introducendo quello che dovrà essere il nuovo strumento atto a garantire una solidità importante per le prossime stagioni sportive.

«Abbiamo deciso di riunire allo stesso tavolo imprenditori ed istituzioni perché vogliamo dare il via ad un progetto innovativo capace di garantire un futuro solido al club per ambire a palcoscenici più importanti. Lo abbiamo fatto perché crediamo fortemente che il basket possa rappresentare un lustro per la nostra città, ma c’è la necessità di un sostegno, da parte di tutti, per poter pianificare con maggiore tranquillità ed ambizioni superiori, inserendoci anche in contesti internazionali».

Il club infatti ha colto l’occasione anche per presentare l’ingresso all’interno di Emca, l’ente di promozione sportiva europeo che raccoglie alcuni dei più importanti club e che porterà la Npc Rieti a presentare a settembre in Grecia, presso la sede dell’Olympiakos, la propria realtà.

Soddisfatto anche il general manager Gianluca Martini: «Bella serata in cui abbiamo coinvolto sia istituzioni che mondo dell’imprenditoria in questo nuovo progetto che mira alla costituzione di un soggetto unito, con anche la partecipazione dei tifosi, che possa garantire uno sviluppo alla Npc e la continuazione di quello che è un sogno.

La Npc è veramente di tutta la città e di quelli che le vogliono bene ed insieme stiamo provando a rilanciarne gli obiettivi per costruire una società ancora più solida, competitiva e cittadina».