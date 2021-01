Pepper tesserato come extracomunitario dalla Fip, salta Ferguson: tre ipotesi per sostituirlo

RIETI - Rischia di saltare il passaggio di Jazzmarr Ferguson alla Kienergia perché la Fip avrebbe tesserato Dalton Pepper come extracomunitario e non come italiano non formato.

Per tale motivo, quindi, la Npc non potrebbe tesserare Ferguson in quanto, secondo la Fip, la società avrebbe esaurito i due visti per extracomunitari disponibili a stagione.

Si sta ora cercando di capire quale anomalia si sia verificata nella procedura di tesseramento di Pepper che, però, non risulterebbe alla Npc.

Se non si dovesse trovare una soluzione, e il tesseramento da extracomunitario di Pepper sarà ancora considerato valido, il giocatore di Philadelphia potrà essere rimpiazzato solo da un comunitario (come fu per Adegboye), da un giocatore in possesso di passaporto italiano (come Raffa), oppure da un extracomunitario già vistato in uscita da qualche squadra italiana ma ancora difficile da individuare

