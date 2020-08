Rieti, Passacantando raccoglie la pesante eredità di Carapacchi: sarà il preparatore atletico della Npc

RIETI - La preparazione atletica della prima squadra della Npc Rieti Pallacanestro sarà sotto la guida di Simone Passacantando. Dopo otto anni nella Npc, di cui due in affiancamento al professor Roberto Carapacchi, sarà il ventinovenne aquilano a guidare la preparazione atletica del team di coach Rossi per la stagione 2020/2021.

Un percorso di crescita che sta dando molte soddisfazioni, come sottolineato dello stesso Passacantando: «Sono felicissimo e non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione con la Npc, essendo l’ottava mi ritengo anche un po’ reatino ormai. Ringrazio il presidente Cattani ed il ds Gianluca Martini per la fiducia rinnovata. Sono contento di poter lavorare con coach Rossi, persona che stimo moltissimo, come lo stesso Carapacchi, per me mentore in questo percorso iniziato otto anni fa a Rieti. Sicuramente per la mia carriera è un punto di partenza, non di arrivo, e percepisco benissimo le diverse responsabilità che dovrò assumere. Nelle ultime due stagioni ho avuto l’opportunità di iniziare un percorso di collaborazione anche nella prima squadra e questo mi ha dato modo di prepararmi al meglio a questo passaggio».

Continuano quindi i preparativi per l’imminente stagione. Passacantando e lo staff tecnico sono al lavoro da giorni per pianificare il lavoro della prima squadra in vista delle prime uscite ufficiali. A breve la Npc Rieti renderà note le date del raduno ufficiale ed il programma di allenamenti della squadra.

