CANNON

VOTO 8

ZUCCA

VOTO 6

FILONI

VOTO 6

STEFANELLI

VOTO 5.5

VILDERA

VOTO 5

PASSERA

VOTO 5

PASTORE

VOTO 5

FUMAGALLI

VOTO 5

ROSSI

VOTO 5

RIETI - Le partite durano 40 minuti ma se, pur con l’attenuante dell’assenza di Brown (sicuro che non sarebbe servito visto il brutto primo tempo degli altri esterni reatini?), nei primi 22 minuti si va sotto di 25 punti, la successiva rimonta può consolare solo in parte. Del moderato potenziale offensivo espresso a Tortona dagli italiani della Zeus Energy Npc, che emerge ancor più fuori casa (appena 24 di valutazione globale per 8 giocatori), soprattutto senza un esterno straniero che non solo faccia canestro ma che accresca pure il rendimento dei compagni, se ne parla oltre. Con tali premesse è un grande risultato che la Npc sia in settima posizione insieme ad altre quattro squadre, mentre sta per arrivare l’Orlandina reduce da un -30, e forse abbordabile al PalaSojourner anche se non arrivasse un sospirato nuovo, e azzeccato, straniero. Senza il quale però i playoff saranno un miraggio.31 punti, 35 di valutazione su 59 totale della Npc. C’è poco altro da aggiungere.Viene fuori nella seconda parte della gara ma in generale è più presente nelle sfumature del gioco, va in doppia cifra, prende 8 rimbalzi ed è suo il 3+1 dell’illusorio 81-67 a -1’26” dal termine.Nel primo tempo non ha un grande impatto sulla gara. Nella ripresa è senza dubbio tra i più combattivi ed efficaci.Durante la partita vera produce pochissimo. Nella ripresa, complice il calo di concentrazione di Tortona, va meglio. Ma è tardi.Attacco a parte (6 punti), 3 rimbalzi in 28 minuti sono troppo poco.Al momento della discutibile espulsione aveva orchestrato l’attacco senza molta ispirazione e non eranemmeno riuscito a prendere iniziativa al tiro come altre volte.Prima del problema muscolare che lo ha rimandato in panchina non stava brillando particolarmente: possibile sia dipeso anche dall’insorgere dell’infortunio.La prematura uscita di Passera gli concede qualche minuto in più. Fino a quel momento però è ancora poco incisivo. Dopo ci mette comunque una discreta dose di energia.Non dispone di un gruppo di fuoriclasse – inutile argomentare su come sia stato costruito in estate – in più con un solo straniero. Si arrangia con quello che ha e che fuori casa perde quasi metà del già non elevato potenziale. Per l’ennesima gara esterna non riesce a ottenere dalla squadra un approccio aggressivo sin dall’inizio.