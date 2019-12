PASSERA

VOTO 8

PASTORE

VOTO 8

STEFANELLI

VOTO: 7.5

FILONI

VOTO 7.5

VILDERA

VOTO 7

CANNON

VOTO 7

FUMAGALLI

VOTO 6

ZUCCA

VOTO 5

BROWN

VOTO 4.5.

ROSSI

VOTO 7

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Brutta, sporca e cattiva. E’ l’unica definizione possibile per la Zeus Energy Npc, capace di battere Treviglio, che non è parsa meritare il secondo posto, anche se è apparsa una squadra molto disciplinata e compatta. Partita giocata non sulla tecnica ma sui nervi e sulla volontà di non arrendersi, ora Rieti è sesta, alla pari con Tortona, dove domenica prossima non sarà facile difendere il +4 dell’andata.A un certo punto pareva assurdo fosse lui ad assumersi le maggiori responsabilità in attacco, tanto per dare un’idea di che piega stesse prendendo la partita. Però, in barba a chi lo aveva bocciato troppo prematuramente, ha infilato la migliore partita indossando la maglia della Npc, in regia, difesa e attacco, sugellandola con la tripla della sicurezza del 68-60, chiudendo a 16 punti: non accadeva dal 26 marzo 2017.Insieme a Filoni è stato quello a mostrare che lui non aveva proprio voglia di perdere quella dannata partita e, lentamente, è riuscito a trascinare con sé gli altri. Miglior prova stagionale.I primi tre periodi sono da dimenticare, complice anche un arbitraggio che non lo ha fatto muovere, ma nell’ultimo periodo ha infilato due triple pesantissime e rubato palla per propiziare il contropiede con schiacciata liberatoria di Cannon, scavando il solco decisivo.Dopo i primi 20 orridi minuti della Npc, la sua grinta difensiva e un paio di recuperi hanno indicato la strada da seguire galvanizzando la squadra, tanto da indurre il coach Vertemati a dire: “oggi avrebbe marcato pure Michael Jordan”. E ha segnato pure un paio di canestri di buona fattura. Migliore prova in carriera:Nella serata in cui Cannon è stato chiuso da tutte le parti, riesce a sfruttare gli spazi lasciatigli liberi e, al netto di qualche abituale conclusione fuori misura in attacco, ha tenuto la squadra in linea di galleggiamento soprattutto nel primo tempo.Se Brown non produce nulla come accaduto nelle ultime 3 gare, tra le avversarie si sparge la voce che contro Rieti conviene francobollare Cannon e lasciar giocare la partita agli italiani. Pacher e Borra non lo hanno fatto muovere tenendolo spesso lontano dall’area. Ma Jalen non si è perso d’animo, in attacco ha sofferto come un dannato, ma in difesa si è speso altrettanto bene contro i diretti avversari, anch’essi non brillantissimi.Minutaggio più alto delle ultime 8 partite, difende duramente, è ordinato in regia, ancora poco affidabile al tiro, ma in progresso visto che ha giocato in momenti importanti del match.Una sua tripla sembrava il preludio a una buona prestazione ma poi, in una gara in cui contavano soprattutto grinta, concentrazione in difesa e altre cose che le statistiche non possono rilevare, si è poi perso.Sa che ogni partita può essere l’ultima. In questo momento è in crisi tecnica e mentale. E’ sfiduciato. Lo abbiamo visto giocare meglio rispetto alle ultime 3 partite, ma essere in bilico non lo aiuta.Difficile per qualsiasi allenatore giocare da qualche settimana con Brown in black-out mentale, Cannon braccato da tutte le difese, affidandosi quasi solo alla vena alterna degli italiani, il che rende un problema scegliere strategie e cambi senza commettere errori. Ha avuto il merito di scuotere la squadra nel momento più duro per far tirar fuori gli attributi a chi ce li ha veramente.