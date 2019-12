BROWN

VOTO 7.5

CANNON

VOTO 7

VILDERA

VOTO 6

FILONI

VOTO 6

STEFANELLI

VOTO 5.5



PASSERA

VOTO 5

FUMAGALLI

VOTO 4.5

ZUCCA

VOTO 4

NIKOLIC

VOTO N.G.

ROSSI

VOTO 5

RIETI - La trasferta di Agrigento va presa per quello che è stata: una gara sempre all’inseguimento dopo il primo periodo, malgrado ciò ancora aperta a 1’39” dal termine, nonostante la panchina abbia prodotto appena 4 punti, una difesa insufficiente per la quale infortuni e malanni vari dovevano costituire uno stimolo a dare di più e non un’attenuante per gli abili e arruolati, e con un Brown ritrovato e affidabile, sebbene con qualche piccola riserva.Pochi avrebbero scommesso un paio di domeniche fa su una sua prova da 32 punti ad Agrigento. Peccato per la scarsa tenuta difensiva della squadra e non aver trovato qualcuno ad affiancarlo con continuità in attacco. Da parte sua pare confermarsi giocatore perimetrale che si esalta più al tiro da 3 che in penetrazione, quindi meno totale del Mike James di Agrigento, ma che mantenendosi su questi livelli può portare la Npc ai playoff. Deve però rendersi più utile in altre situazioni quando il tiro da 3, sua arma principale, non entra. Il segnale inviato ad Agrigento è comunque positivo.Ad Agrigento lo conoscono bene e sapevano come limitarlo, in più non era al top fisicamente. Ha fatto quello che ha potuto.Le sue statistiche sono buone ma in campo i lunghi siciliani hanno avuto vita agevole.Considerata l’età e il bagaglio di esperienza ha fatto fin troppo in una gara del genere.In questo periodo gli manca più che altro la continuità e in difesa ha perso come tutti gli altri esterni la battaglia contro Mike James.L’assenza di Pastore e la perdurante difficoltà di Fumagalli a essere incisivo lo costringono a straordinari che non avrebbe dovuto fare e che gli fanno perdere lucidità, tant’è che Rossi ha pure usato Brown a portare la palla.Prosegue il suo periodo di apprendistato ma la promozione pare ancora essere lontana. Mezzo punto in più rispetto a Zucca solo per l’età.Un notevole passo indietro rispetto al match contro Torino.In questo genere di rotazioni difficilmente potrà dare qualcosa di positivo.Gara persa in difesa, dove l’assenza di Pastore e i problemi di Cannon hanno pesato, ma non sono un’attenuante. Per questo dagli altri ci si doveva aspettare di più. Quasi impossibile vincere con soli 4 punti dalla panchina, il che rende difficile fare qualsiasi rotazione di giocatori e ancor più facile commettere errori. Evitata almeno l’imbarcata.