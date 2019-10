CANNON

VOTO 7

PASSERA

VOTO 6.5

FILONI

VOTO 6.5

BROWN

VOTO 5.5

VILDERA

VOTO 5.5

PASTORE

VOTO 5

FUMAGALLI

VOTO 5

NIKOLIC

VOTO 5

ZUCCA

VOTO 4.5

ROSSI

VOTO 5

RIETI - Per la Zeus Energy Npc 27 minuti a Capo d’Orlando di ottima difesa che ha, in parte, mascherato un attacco monocorde e a intermittenza i cui limiti sono emersi quando i siciliani hanno alzato la soglia dell’agonismo trovando una Rieti troppo arrendevole, più sul piano caratteriale che tecnico, contro una squadra in chiara emergenza – oltre all’assenza di Kinsey e ai pregressi di vari infortuni, Johnson presto con 3 falli e Ani fuori per infortunio – ma che ha avuto la forza di reagire stringendosi attorno a Mobio e al redivivo Johnson, ben limitato solo per tre quarti gara. L’obiettività impone di dire che la Npc dopo 4 giornate ha due vittorie, quelle in casa – anche se contro Napoli in crisi e Tortona che ancora non decolla - ed è in perfetta media inglese e che mercoledì al PalaSojourner contro Latina è chiamata a smentire alcuni dubbi di carattere tecnico. Però, al netto dell’assenza di Stefanelli – ma che non può e non deve essere il salvatore della patria, perché gli altri devono e possono comunque fare di più - i segnali lanciati da alcuni giocatori in Sicilia non sono del tutto positivi.Sfiora la doppia doppia, la parte sua la fa sempre, mai suoi sforzi, se non supportati da altri compagni, non riescono ad aiutare in primis Vildera e poi a vincere certe partite.E’ il terzo in valutazione di Rieti dopo Cannon e Brown – sul quale c’è un lungo discorso da fare – e i suoi 7 assist dimostrano che ha cercato di far girare la squadra. Perdonabili quindi un paio di palle perse nello sforzo di coinvolgere gli altri. Ma in troppi però non hanno risposto ai suoi stimoli.Finché la squadra ha girato ha mostrato progressi e ottime cose. Poi, quando l’intensità è lievitata, non poteva avere l’esperienza per risolvere il match. Però migliora a ogni uscita.Lo show degli ultimi 2 minuti - in cui è riuscito quasi a vestire i panni indossati da Sasha Danilovic contro Dominique Wilkins nella leggendaria gara 5 della finale scudetto del 1998 – non basta a dargli la sufficienza, lo diciamo subito. Nei precedenti 38 minuti, a parte una buona difesa, in attacco si è visto pochissimo. Purtroppo l’entusiasmante giocatore da 25 punti di media piazzati con facilità irrisoria nelle tre gare di precampionato contro Latina, Scafati e Roseto pare un ricordo. Sono da apprezzare la sua disciplina tattica e l’altruismo (6 assist) in attacco, ma da uno straniero servono punti e con costanza. A Capo d’Orlando ha insistito di meno, come richiestogli, nel palleggio, ma nel gioco senza palla è sparito: Elijah è senza dubbio più forte col pallone in mano però, non avendo un primo passo esplosivo e atletismo spiccato, attacca poco il canestro in penetrazione e fatica ancora a trovare il timing nelle scelte di tiro giostrando troppo a lungo dietro la linea dei 6.75. E non può bastare. Propendiamo ancora per il suo potenziale, ma coraggio e intraprendenza mostrati negli ultimi 2 minuti in Sicilia, quando non c’era più nulla da perdere, servono per tutto l’arco della gara. Anche perché se Brown non cresce non si aprono spazi per i lunghi, mettendone ancor più nudo certi limiti.In difesa la sua parte la fa sempre e almeno all’inizio ha molti meriti nell’avere limitato il temibile Johnson. I problemi principali sono in attacco, dove non possiede il “fioretto” di un Gigli e dove non sempre riesce a imporsi con la propria “sciabola”, ricorrendo talvolta a soluzioni di tiro non sopraffine e opinabili. Ma Giovanni ne è consapevole e ci sta lavorando sopra per migliorare. Però è pure vero che ha bisogno gli si creino gli spazi giusti per muoversi. E questo a Capo d’Orlando non è successo e anche in altre occasioni.Questa volta la proverbiale grinta non è bastata, anche se ha piazzato una incoraggiante tripla nel momento positivo per Rieti, ma senza però dargli un seguito, anche quando bisognava stringere i denti e reagire.Un’altra partita da cui soprattutto deve aver tratto insegnamento per la sua (rapida) crescita.Non riesce a tirare fuori i denti come diversi pari età in campo a Capo d’Orlando.Rispetto alla gara contro Tortona sta in campo di più e in difesa combina qualcosa di buono, ma in attacco non riesce ancora a essere un fattore, indipendentemente dallo 0/2 ai liberi a -26” sul 73-71.Il piano partita iniziale ha funzionato bene per circa 30 minuti, ma quando l’Orlandina ha trovato gli aggiustamenti alla zona press e ha aumentato l’agonismo non è arrivata la giusta reazione. Soprattutto dall’attacco che rischia di essere monocorde e di dipendere da un paio di nomi, specialmente se Brown non esce dal guscio. Sperando che San Stefanelli dia presto una mano.