VILDERA 7

CANNON 7

BROWN 6.5

NIKOLIC 6.5

PASTORE 6

PASSERA 6

FILONI 6

ROSSI 6

RIETI - Senza Stefanelli, Fumagalli e Zucca, la Zeus Energy Npc ha svolto ieri ad Acqualagna una valida sgambatura insieme a Pesaro, a sua volta priva di Totè ed Eboua, ma con gli altri quattro stranieri, visto che il neoingaggio Chapman non è ancora mai stato schierato nelle prime due giornate di serie A1. Il risultato finale di 81-78 per Pesaro non deve alimentare azzardati paragoni entusiastici poiché in questi casi la squadra di categoria superiore tira sempre un po’ il freno a mano però, nel complesso, l’amichevole è stata la migliore soluzione per tenersi in forma, ripassare gli schemi, mantenere alta la concentrazione e impegnare soprattutto fisicamente e a livello di intensità la squadra in attesa dell’esordio in campionato di sabato prossimo a Treviglio.Si è impegnato molto. Ha battagliato con i lunghi avversari confermando i recenti costanti progressiStimolato dalla presenza di quattro stranieri ha disputato soprattutto i primi due quarti con grande intensità affinando l’intesa crescente con Vildera, una coppia che darà problemi a tutti in campionato.Un po’ alterno al tiro, da cui sembrerebbe ancora dipendere, anche se l’impressione è che non abbia scoperto tutte le sue carte e che stia ancora studiando la situazione. Dalla settimana prossima ne sapremo di più.Essendo l’unico lungo rimasto dietro a Cannon e Vildera ha interpretato bene il suo ruolo sfoderando pure qualche buono spuntoVisto l’elevato contesto tecnico, gli esterni reatini erano quelli che avrebbero dovuto avere qualche problema in più. Si è però districato bene e ha chiuso in crescendo nell’ultimo quarto.Di fronte a Mussini & C. ha svolto diligentemente il suo lavoro. Terminato il precampionato, è finita una fase di preparazione in cui senza dubbio si è gestito in attesa della regular season.Ha svolto un buon lavoro in difesa e quando ha potuto ha piazzato qualche discreto spunto offensivo.E’ stato il tipo di scrimmage che si aspettava, ancora con qualche alto e basso ma valido per riassumere, assenze permettendo, il lavoro fini qui svolto, registrando comunque sempre un buon livello di concentrazione generale da parte di un gruppo ben allenabile.