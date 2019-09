BROWN

VOTO: 8

CANNON

VOTO 8

VILDERA

VOTO: 7.5

PASTORE

VOTO: 7.5

PASSERA

Grande mestiere. Non si vede ma si sente. Non deve dimostrare nulla a nessuno. Poco spettacolare ma consistente, come hanno constatato Romeo e Cassese.

VOTO: 7

FUMAGALLI

In progresso rispetto al match contro l’Eurobasket. Un po’ sfortunato al tiro, ma più sicuro in attacco, dove ha compensato qualche errore con 5 assist, senza alcun cedimento come a Cisterna, insieme a Passera, nei momenti in cui Latina ha provato a riavvicinarsi.

VOTO: 7

ZUCCA

VOTO 6.5.



NIKOLIC

VOTO: 6.5

FINCO

VOTO: 6

ROSSI

VOTO: 7

RIETI - Una Zeus Energy Npc al di sopra delle aspettative ha surclassato Latina nel secondo turno di Supercoppa toccando per la seconda volta con facilità quota 90 punti: impensabile la scorsa stagione. Non va però ignorata la fase sperimentale per tutti del precampionato e che i pontini sono parsi indietro di forma sebbene siano, malgrado l’ancora spaesato esordiente McGaughey, almeno a livello di quintetto base meglio strutturati dell’Eurobasket. Anche la Npc però era priva di Filoni e di Stefanelli, quest’ultimo alle prese con dei problemi muscolari, però, rispetto alla trasferta a Cisterna, la squadra è parsa più sicura e non ha sofferto sbandamenti. Facendo molta attenzione a non entusiasmarsi troppo, si tratta di un ottimo viatico per andare domenica a Scafati a giocarsi serenamente la qualificazione per gli ottavi di finale. Quanto ai singoli.25 punti in 30 minuti sono positivi per uno che sta ancora imparando a selezionare tiri e a gestire i ritmi. L’ex Oregon Unversity cresce di gara in gara, coinvolge i lunghi, ed è coinvolto, nel gioco. Quando parte in progressione è difficile da contenere e, pur essendo un po’ meno esplosivo, ha ricordato in certi momenti David Hawkins. Un paragone assai azzardato e solo il futuro potrà smentirlo o meno. Ma se il buongiorno si vede dal mattino.Doppia doppia sfiorata. Confermate la grande consistenza e costanza. Veramente poco da aggiungere.Solita gara energica su entrambi i lati del campo. Invalicabile a rimbalzo insieme a Cannon, col quale si alterna bene negli spazi in attacco. Deve solo affinare il repertorio di finte e movimenti sotto canestro per proteggere meglio la palla evitando qualche immeritata stoppata.Migliore prova fino a oggi. Questa volta fare le veci di Stefanelli gli è pesato di meno e lo si è visto in fase offensiva (15 punti, 5/7 da 3), in appoggio ai registi e in difesa. La sua combattività è un esempio e uno stimolo per tutti.Cresce di gara in gara ma c’era da aspettarselo. Questa volta il tiro da 3 non è entrato ma si è fatto sentire bene in altre fasi di gioco. Può dare sicurezza come back-up dei lunghi.Per l’assenza di Stefanelli parte in quintetto base da ala piccola, ma commette 2 ingenui falli in 2 minuti e deve uscire subito. Al rientro è più attento ed efficace e piazza pure due belle triple. Deve continuare così.Mandato in campo nel finale insieme a Berrettoni e Mammoli a raccogliere un po’ di gloria, ha segnato un’appagante tripla.Anche facendo tutte le tare possibili rispetto alla vittoria sull’Eurobasket, la squadra è apparsa in crescita, ha mostrato una buona concentrazione in difesa e è stata più prolifica e sciolta in attacco. Almeno fino a prova contraria.