RIETI - La Zeus Energy Group Rieti ufficializza l’arrivo per la stagione 2019/20 della guardia Niccolò Filoni, capitano della Nazionale italiana under 18 recentemente impegnata agli Europei di categoria a Volos in Grecia.Nato a L’Aquila l’11 marzo del 2001 Filoni muove i primi passi della sua carriera cestistica al Nuovo Basket Aquilano di Roberto e Paolo Nardecchia, formazione da sempre molto vicina alla società amarantoceleste, giocando per 11 anni nel Settore Minibasket e poi nel Settore Giovanile aquilano, raggiungendo due Finali Nazionali 3contro3 e vincendo diversi Campionati Regionali.Dal 2016/17 Filoni ha continuato la sua carriera giovanile in prestito con la maglia dell’Oxygen Bassano fino alla stagione passata mettendosi in luce da subito e conquistando le finali nazionali con la formazione veneta nel 2016 e nel 2018. In maglia Oxygen, Filoni ha anche giocato nella serie C Gold veneta.Sempre con la maglia azzurra da segnalare la partecipazione con la maglia dell’Italia alle Olimpiadi Giovanili di basket 3X3 giocate a Buenos Aires nel 2018 e la conquista della medaglia di bronzo individuale nella Gara delle Schiacciate nella stessa competizione.Da pochi giorni ha concluso l’esperienza dell’Europeo con la U18 azzurra agli ordini di coach Bocchino chiudendo al nono posto con la vittoria sulla Serbia (81-72) nell’ultimo atto della manifestazione. Ora per Filoni comincia l’avventura in amarantoceleste che lo porterà all’esordio nel difficile campionato di Serie A2 Old Wild West.Il direttore sportivo della Zeus Energy Group, Gianluca Martini, chiude con Filoni il pacchetto degli italiani per la prossima stagione: «Sono particolarmente contento di poter avere un ragazzo come Niccolò nella nostra squadra per la stagione ventura. Siamo riusciti a strapparlo a tante squadre e le prestazioni dell’Europeo lo avevano messo ancor di più sotto la lente d’ingrandimento. Mi piace molto la sua etica del lavoro ed il modo in cui sta in campo. Ovviamente comincerà a misurarsi con un tipo di pallacanestro diversa e con fisicità molto differenti da quelle a cui è abituato ma sono sicuro che potrà far bene e darci una mano concreta. Ci tengo a ringraziare Roberto e il Nuovo Basket Aquilano, amici da sempre, e partner importanti in questa trattativa».Per Roberto Nardecchia, Presidente Nuovo Basket Aquilano, c’è grande soddisfazione: «Siamo particolarmente contenti che Niccolò possa iniziare la sua carriera in Serie A con la maglia di una società cui siamo molto legati e in una città che è stata molto vicina alla nostra nei difficili momenti del post terremoto e che L’Aquila tutta sente come una sorella. Niccolò è la punta di diamante di un Settore Minibasket e Giovanile cui da tempo investiamo tutta la nostra attenzione, nella convinzione che la cura e la crescita dei giovani e la trasmissione di valori etici e sportivi siano la via più importante per coltivare nuovi talenti e, ancor più importante, per far passare ai ragazzi messaggi fondamentali di solidarietà, tolleranza, spirito di gruppo e rispetto. Ringrazio l’amico Giuseppe Cattani e tutti i suoi collaboratori per la grande attenzione rivolta al nostro Niccolò!».Queste le prime impressioni di Niccolò Filoni: «Sono davvero emozionato per la prima esperienza in serie A2. Sarò in un gruppo che vanta atleti di livello e di grande esperienza dai quali, sono sicuro, potrò trarre grandi insegnamenti. Sarà un’esperienza nuova sotto tanti punti di vista ma sono pronto ad affrontarla con grinta e con voglia di dimostrare le mie capacità».