BROWN

VOTO: 8



CANNON

VOTO: 7.5

VILDERA

VOTO: 7

ZUCCA

VOTO: 6.5



PASTORE

VOTO 6.5

PASSERA

VOTO 6.5

FUMAGALLI

VOTO. 6.5

NIKOLIC

VOTO: 6

FILONI

VOTO: 6.



ROSSI

VOTO: 6.5.

RIETI - Mai prendere per oro colato le partite di precampionato, però dopo l’autoritaria vittoria della Zeus Energy Npc a L’Aquila su Montegranaro si può azzardare qualche ipotesi in attesa di verifiche domenica prossima. Volendo fare un paragone sia Rieti che Montegranaro venivano da due sconfitte pesanti a Scafati e quindi, sebbene collocate in differenti gironi, si potrebbero considerare quasi sullo stesso livello però, come già accennato, applicare una sorta di proprietà transitiva per fare confronti sarebbe temerario. In ogni caso la Npc, pur priva di Stefanelli, è parsa in crescita su entrambi i lati del campo e i 9 giorni di attesa dall’ultima partita non hanno pesato sulla concentrazione.Si sta confermando su alti livelli. Ha prodotto meno forzature, malgrado la sensazione che possa tirare a ogni possesso. Micidiale al tiro da 3, può essere più incisivo in penetrazione. Buone letture in attacco per i compagni e tenace in difesa. Difficile ancora dire quale possa essere il suo limite.Non si vede ma si sente. Contro il suo ex coach, che lo conosce bene e in teoria sa come limitarlo, ha disputato la solita prova di sostanza. Troppo inesperto Thompson per lui.Deve controllarsi un po’ in difesa. 4 falli già al terzo periodo, ma forse si è speso di più sapendo che si trattava di un’amichevole. In compenso in attacco ha mostrato di aver lavorato nel gioco spalle a canestro, sull’uso del piede perno e del corpo per battere il difensore ed evitare qualche stoppata che talvolta subisce.Dall’inguardabile amichevole contro Northwestern è cresciuto molto. Si sente di più in difesa e il tiro da tre, che è una sua prerogativa, sta venendo fuori.Un mastino della difesa. Dai suoi interventi nella propria metà campo sono partiti spunti importanti per la prima fuga della Npc, mai più riagganciata da Montegranaro. Ha pure segnato qualche buon tiro, sul quale potrà concentrarsi di più quando tornerà Stefanelli.I due playmaker della Npc hanno segnato in tutto 2 punti (Fumagalli per l’esattezza) ma la Npc ha sempre condotto e ogni volta che Montegranaro si è rifatta sotto è sempre arrivato uno spunto che l’ha tenuta a bada. Segno che la squadra, come suol dirsi, ha girato bene in attacco con entrambi alla regia. Se poi qualcuno vuole Passera realizzatore sbaglia: gioca così da una vita. E’ concentrato a far giocare la squadra, nelle sue mani la palla non ristagna mai e cerca sempre i lunghi in attacco. Se poi qualche passaggio non va è anche perché si prende delle responsabilità. In due-tre occasioni ha scontato in difesa i centimetri resi a Palermo, ma nell’ultimo tentativo di rimonta di Montegranaro Passera gli ha rubato una palla decisiva. Sa come gestirsi. Si vedrà in campionato, quando ci sarà anche Stefanelli, vicino a Brown, Cannon e Vildera. La Npc forse non ha mai avuto quattro giocatori con le loro potenzialità offensive e probabilmente in questo caso serve una regia che ragioni e che, innanzitutto, li metta in ritmo.Quest’anno la Npc non dovrebbe avere un secondo playmaker che è un’incognita ogni volta che entra in campo. Sta acquisendo maggior sicurezza a ogni gara e che potrebbe permettergli di prendere qualche tiro con più fiducia.Ha iniziato un po’ in sordina ma poi, quando la squadra ha preso in mano le redini del gioco, ha prodotto buoni spunti a rimbalzo e al tiro.Giocava a casa sua e il coach lo ha messo in quintetto base. Si è emozionato un po’ alternando cose buone a ingenuità. Quando è rientrato, mentre la squadra giocava in sicurezza, ha fatto intravedere valide potenzialità piazza una bella tripla mentre una banale infrazione di passi (inesperienza) gli ha annullato una splendida schiacciata in transizione da rimorchio. Si è presentato bene. Ora gli manca solo il 99% da fare.Il punteggio basso di Montegranaro depone per una buona difesa, che si è vista. In attacco la squadra ha girato discretamente in attesa di scoprire le potenzialità offensive di Brown e Stefanelli insieme. Il tiro da 3 (10/22) è andato benissimo, compensando qualche momento di stasi, e se continua così creerà spazio ai lunghi. A L’Aquila la Npc non ha mai dato l’impressione di poter perdere. Tutte buone sensazioni da confermare domenica prossima.