Ultimo aggiornamento: 10:39

RIETI - La Fortitudo Agrigento ingaggia Tony Easley, che insieme al rientrante Chiarastella costituiscono una coppia di lunghi interessante per la categoria. L'Ebk Roma firma Tony Miles, mentre per il ruolo di ala forte sfuma Javier Carter, ora si cerca un altro profilo. A Casale è quasi fatta per Chris Roberts, era a Treviglio, fara coppia con l'altro americano Sims.Brett Blizzard dopo una lunga carriera sta valutando il ritiro, a causa di un infortunio, qualora la scelta fosse definitiva Tortona segue Carlos Delfino, l'ex olimpionico è reduce dalla promozione a Bologna. Biella per il ruolo di centro titolare attende la risposta di Emmauel Omogbo, atlela nigeriano lo scorso anno a Pesaro.Ad Est, Caserta è vicino a piazzare il primo tassello americano, la società è a un passo dalla guardia Isaiah Swann, 34enne reduce da una positiva stagione a Ferrara, dove ha realizzato 22.4 punti di media.Intanto un altro protagonista della passata stagione della Zeus Npc si prepara ad una nuova avventura, Antino Jackson dopo l'esperienza da rookie in Italia, prima a Cassino per poi approdare a Rieti nella seconda parte di stagione, riparte dal campionato estone con la maglia del Bc Kalev/Cramo, compagine di Tallin.