RIETI - Sarà una settimana intensa di mercato in serie A2, con quasi tutte le compagine attivissime per chiudere quanto prima con gli atleti americani. Per la Zeus Npc oltre alla nuova pista, Lacedarius Dunn, da battere c’è la concorrenza di Casale, resta viva l’ipotesi Jamal Olasawere, accostato anche a Pescara, alle prese con qualche grana legata all’iscrizione, con voci anche di esclusione, poi smentite dalla società. L’atleta di origini nigeriane ha messo Rieti come prima scelta, dopo l’esperienza positiva di due stagioni fa.È partito il mercato di Bergamo, alle prese con il difficile compito di sostituire la coppia Taylor-Roderick. Partita in ritardo rispetto alle avversarie, la dirigenza bergamasca ha prelevato Bozzetto da Legnano, chiamato a non far rimpiangere Benvenuti, che ha seguito Dell’Agnello a Forlì. Come backup dei lunghi è in arrivo Cosimo Costi, under reduce da una stagione in serie B. Confermata la linea verde, con l’arrivo di Barbante e il ritorno di Lombardi, si attende l’esito positivo della trattativa con Easley.