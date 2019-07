Ultimo aggiornamento: 10:38

RIETI - Si rinforza sotto canestro la Givova Scafati, che si lega ad Abdel Fall, centro di 202 cm originario del Senegal ma di formazione italiana, visto in serie A con le maglie di Torino e Brescia, in passato i A2 con Casale e Udine, mentre lo scorso anno ha terminato la stagione con la maglia della Leonis.Da ieri Daniele Toscano è un nuovo giocatore del Torino Basket, l'accordo era già stato trovato da diverso tempo, ma solo ieri il club ha reso l'ufficialità, infatti la nuova società torinese dopo aver organizzato l'assetto dirigenziale del club sta rendendo noti tutte le novità.Napoli ancora sugli scudi, come backup dei lunghi è vicino Andrea Spera, classe 1996, lo scorso anno era a Piacenza. Colpo di mercato in arrivo per la Moncada Agrigento che nelle prossime ore dovrebbe riabbracciare Albano Chiarastella, italo-argentino nelle ultime stagioni in forza a Biella, in passato protagonista di stagioni importanti in Sicilia.L'Orlandina dopo le conferme di Bellan, Mobio e Lucarelli, è la favorita per aggiudicarsi Antonio Iannuzzi, centro esploso in A1 proprio con i siciliani e pronto a tornare, vicino l'accorco con la giovane guardia Querci di proprietà di Pistoia. Infine Eric Lombardi ufficiale a Biella, dopo la stagione a Treviso.