La Npc presenta le nuove maglie scelte dai tifosi attraverso il contest

Giovedì 9 Settembre 2021, 08:48

RIETI - La Npc Rieti Pallacanestro presenta ufficialmente le grafiche delle divise per la stagione 2021-2022 targate Geff, sponsor tecnico ufficiale anche per il prossimo anno.

Per questa nuova stagione la società ha deciso di interpellare direttamente i tifosi nella scelta della grafica per la maglia casalinga. Al termine del contest al quale sono stati chiamati a partecipare tutti i tifosi, tra le tre opzioni proposte dalla società, i sostenitori hanno scelto la prima opzione che potete vedere in grafica.

Per quanto riguarda la maglia da trasferta, la società ha deciso di puntare su un nuovo look accattivante ed innovativo.

«Ringraziamo il nostro graphic designer, Marco Squatrito per la realizzazione grafica e tutti i nostri tifosi per aver partecipato numerosi al nostro contest diventando parte attiva del progetto. A breve le nuove maglie da gioco saranno disponibili, insieme a tutto il materiale brandizzato Npc Rieti, sul nuovo store online della Geff per l'acquisto da parte dei tifosi. L’inizio della vendita sarà comunicato dalla società», si legge nella nota del club.