RIETI - Carlo Fumagalli, playmaker della Zeus Energy Npc, è stato operato ieri, 19 marzo, al legamento crociato anteriore destro, infortunatosi lo scorso 9 febbraio durante il match disputato a Torino. L’operazione è stata eseguita presso la clinica Villa Gioia a Sora dove già in precedenza furono operati in passato Jamal Olasewere e J.J. Frazier. Dopo l’intervento Fumagalli osserverà un paio di settimane di recupero per poi iniziare la rieducazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA