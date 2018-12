RIETI - Scontro al vertice per la Zeus Energy Rieti. Dopo la grandiosa prova di una settimana fa al PalaLottomatica, culminata con la vittoria sulla Virtus Roma, i reatini affrontano la rivelazione del campionato Bergamo.



ULTIMO QUARTO

4' Ad aprire le marcature è Tomasini che in contropiede segna il 58-50 per Rieti a 9’10 dalla fine. Bergamo ci mette un minuto a reagire, ma alla fine trova la tripla di Taylor che vale il 58-53 e poi lo stesso Taylor in contropiede deposita il 58-55 a 7’30 dalla fine. A rimettere le cose a posto ci pensa Tomasini che in penetrazione segna il 60-55, rimedia fallo e dalla lunetta arrotonda sul 61-55. Roderick riporta Bergamo a -4, ma Gigli fa 63-57, prima del canestro di Taylor per il 63-59 a 6’ dalla fine.

TERZO QUARTO

Zeus: Tomasini 4: Conti 9; Gigli 2; Jones 14; Adegboye 13; Berrettoni; Toscano; Nikolic; Carenza 8; Moretti; Bonacini 3; Casini 3

10' A pareggiare per Rieti è Jones con 4 punti consecutivi che valgono il 48-48, poi l’americano ruba palla in difesa, serve Casini per la tripla del 51-48 a 2’ dalla fine del periodo. Si entra nell’ultimo minuto e Bonacini infila la tripla del 54-48. Ad accorciare per Bergamo è Zucca in penetrazione, poi Rieti gestisce bene l’ultima azione con il canestro in penetrazione di Adegboye per il 56-50 dell’ultima sirena.

7' Rieti chiude a Bergamo tutte le vie per il canestro e il sorpasso arriva a 5’50 dall’ultimo intervallo, con Conti che infila la tripla del 43-40 che fa esplodere il PalaSojourner e costringe Dell’Agnello a chiamare time out. Il pareggio lo trova Benvenuti con un’altra tripla dopo 2 azioni insistite e poi Taylor allunga sul 43-46 con una tripla a 4’30 dalla fine del quarto. Ad accorciare è Conti con un 1/2 dalla lunetta, ma Bergamo trova un altro canestro da sotto con Benvenuti per il 44-48 con il quale di arriva a 3’ dall’ultimo intervallo.

3' Il secondo tempo si apre con la tripla di Taylor alla prima azione per il 32-36. A replicare dopo due azioni a vuoto è Adegboye con un’altra tripla per il 35-36. Bergamo tenta ancora l’allungo con Taylor e Roderick che fanno 4 punti in due successive azioni per il 35-40 a 7’43 dalla fine del periodo. Ad accorciare è Conti che segna in penetrazione, subisce fallo e dalla lunetta fa 38-40. Bergamo sbaglia in attacco e Jones da sotto fa 40-40 a 7’ dalla fine del periodo.

SECONDO QUARTO 32-33

Zeus: Tomasini 4; Conti 2; Gigli 2; Jones 8; Adegboye 8; Berrettoni; Toscano; Nikolic; Carenza 8; Moretti; Bonacini; Casini

10' Rieti diventa padrona del campo e Carenza da sotto riporta i suoi sul 30-31. A muovere il tabellino degli ospiti è Zucca da sotto con un canestro in gancio, prima del canestro in penetrazione di Adegboye per il 32-33 con il quale si va negli spogliatoi.

7' Rossi chiama time out, ma al rientro Rieti sbaglia e Fattori infila la tripla del 22-27. Rieti va in bambola, Fattori segna da sotto il 22-29 a 5’ dalla fine del periodo e poi Bergamo recupera palla con Roderick che segna il 22-31. A chiudere il parziale di 13-0 degli ospiti è Adegboye che fa 2/2 per il 24-31 a 4’18 dalla fine e poi lo stesso play in penetrazione segna il 26-31 sul quale il coach ospite Dell’Agnello chiama time out quando restano 3’26 prima di andare negli spogliatoi. Al rientro Bergamo perde palla e Jones sigla il 28-31 a 3’ dalla fine.

3' Si riparte con la difesa di Bergamo che picchia duro su Jones, che subisce 2 falli in appena 20”. Rieti non riesce a segnare, con Rossi che fa un doppio cambio: fuori Jones e Tomasini per Nikolic e Adegnoye. Bergamo muove il tabellino dai liberi con Casella che fa 2/2 per il 19-18 a 8’34 dall’intervallo lungo. Sul capovolgimento di fronte Carenza infila una tripla pazzesca per il 22-18. Bergamo resta in partita sempre dalla lunetta, con Roderick che pareggia con un 4/4 complessivo per il 22/22 a 7’30 dall’intervallo. La Zeus perde malamente un palla in attacco e ancora Roderick in penetrazione sigla il sorpasso sul 22-24 a 7’ dalla fine del secondo periodo.

PRIMO QUARTO 19-16

Zeus: Tomasini 4; Conti 2; Gigli 2; Jones 6; Adegboye 2; Berrettoni; Toscano; Nikolic; Carenza 3; Moretti; Bonacini.

10' A muovere il tabellino per Rieti è Adegboye, che fa 2/2 ai liberi e porta i suoi sull’11-6. Bergamo accorcia con un canestro di Zucca in penetrazione, ma sul capovolgimento di fronte Tomasini fa 2/2 ai liberi e tiene i suoi sul +5. A tenere in scia Bergamo è Sergio, che infila una tripla provvidenziale su un extrapossesso per il 13-11 a 1’40 alla fine del primo periodo. Gli ospiti strappano palla a Rieti nella successiva azione, ma poi la riperdono malamente e Dell’Agnello chiama time out. Al rientro Carenza infila la tripla del nuovo +5, ma Roderick replica immediatamente per il 16-14. Si lotta su ogni pallone e nella successiva azione Jones da sotto fa 2+1 per il 19-14 a 26” dalla fine, prima del canestro a fil di sirena di Benvenuti per il 19-16 con cui si chiude la prima frazione.

6' La partita si innervosisce e volano colpi proibiti, ma non si segna per oltre un minuto. Bergamo trova un mini parziale di 4-0 e risale sul 9-6 a 4’ dalla fine.

4' Rieti prova a partire subito forte, soprattutto in difesa, chiudendo su Roderick e Taylor. I primi 2’30 passano in perfetto equilibrio sul 2-2, poi Bobby Jones si mette in proprio e a 7’ dalla finee del primo periodo fa 2+1 per il 5-2, poi Topmasini allunga sul 7-2. Bergamo non riesce a reagire e perde due palle importanti in attacco. Dell’Agnello fa subito doppio cambio con Zucca e Casella in campo, ma Conti mette il 9-2 a 6’.

I QUINTETTI

Zeus Energy Rieti: Ogdeboye, Tomasini, Conti, Jones, Gigli

Bergamo: Taylor, Roderick, Sergio, Benvenuti, Fattori

IL PREPARTITA

Partita delicatissima, che potrebbe lanciare Angelo Gigli e compagni tra le primissime della classe. Non mancano neanche oggi i problemi fisici, con il coach Alessandro Rossi che dovrà fare a meno di Simone Toscano: il giocatore è schierato a referto, ma si è fermato in fase di riscaldamento.

