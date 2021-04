Anche il molecolare conferma la positività al Covid di un giocatore: Npc in quarantena e niente trasferta a Cento

RIETI - Npc Rieti Pallacanestro comunica che a seguito della confermata positività riscontrata da tampone molecolare di un soggetto del gruppo Team, le autorità sanitarie locali hanno disposto la quarantena fiduciaria per l’intero gruppo che non potrà prendere parte dunque al match di domani. Npc Rieti ha già informato della situazione la Tramec Cento, Fip e Lnp restando in attesa di prossime disposizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA