RIETI - La Npc Pallacanestro invita i tifosi alla cena di Natale 2018. L'appuntamento è l'occasione per avere un momento di convivialità con la prima squadra, lo staff, il settore giovanile ed i nostri tifosi.La cena è prevista il 16 dicembre al PalaSojourner. Per chi volesse prenotarsi può farlo inviando una mail a stampa@npcrieti.com o scrivendo un messaggio privato nellapagina Facebook @Npc Rieti. Vi ricordiamo di indicare il numero delle persone e segnalare menu celiaci. Il prezzo è di 20 euro (antipasto all'italiana; strozzapreti al profumo di bosco; fregnacce alla reatina; maialino porchettato; patate fritte; dolci tradizionali; bibite) e di 15 euro per il menù bambini (antipasto; pasta al pomodoro; fettina fritta; patatine fritte).Il pagamento può essere effettuato presso la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e domenica 9 presso lo stand Zeus all'ingresso del PalaSojourner. Le prenotazioni ed il pagamento devono pervenire entro il giorno 10 dicembre in modo da ricevere il tagliando per l'accesso alla cena.