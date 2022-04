Kienergia ko nel derby, Ceccarelli: «I ragazzi hanno dato tutto, non si poteva fare di più»

RIETI - Amarezza e tanto orgoglio per coach Ceccarelli, che incassa un ko pesante con la sua Kienergia Npc. Una sconfitta che potrebbe costare caro alla Npc, vista il successo di Ancona in casa contro Rimini. Il tecnico riminese ha commentato così la prova dei suoi: «Raramente mi emoziono. Siamo partiti in quintetto con un ragazzo reatino in un derby. Oggi i miei hanno dato tutto, altri uomini avrebbero fatto cose diverse, abbiamo preso 20 punti con dignità. Il Real ha vinto più che meritatamente, noi di più con queste rotazioni non potevamo fare. Loschi ha fatto 25 punti marcato perfettamente, questi giocatori fanno la differenza. Noi non abbiamo il talento la capacità di vincere le partite individualmente, dobbiamo vincere di squadra. Mi dispiace molto perdere il terzo posto in classifica, dobbiamo fare lo stesso numero di vittorie di Ancona, rialziamoci sabato a Montegranaro. Arrivare quinto mi darebbe fastidio, soprattutto per i ragazzi. È chiaro che qualcosa non è funzionato a livello di piano partita».