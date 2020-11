Npc dopo il ko con Scafati. Cattani: «Ci avevamo creduto, peccato davvero». Rossi: «Bella reazione della squadra»

RIETI - Ad un passo dal sogno al quale tutti avevamo creduto. C'è rammarico, ma anche tanta soddisfazione, in casa Npc Rieti dopo la fine della partita con Scafati. I campani si sono imposti 69-65 nella gara dei quarti di Supercoppa di A2 che si stanno giocando a Cento.

Il presidente

«Davvero un peccato. Ci avevamo creduto» commenta Giuseppe Cattani salendo sull'auto e lasciando alle spalle il PalaBenedetto. «Questa partita la potevamo portare a casa - aggiunge il presidente - abbiamo qualcosa da recriminare per quel che è successo nel finale e per quel primo quarto che abbiamo pagato caro». In effetti, analizzando il tabellino, Rieti ha chiuso la prima frazione 22-12, poi ha chiuso 16-16 la seconda e ha vinto le altre due. «Quando siamo andati in vantaggio - aggiunge Cattani - non abbiamo allungato. Va comunque bene così, abbiamo retto contro una grande squadra che ha un roster che fa paura solo a guardarlo. Il rimprovero che posso fare ai ragazzi è che ancora non credono nella loro forza: dobbiamo essere più pronti, dobbiamo tirare fuori la grinta anche contro le difficoltà». Cattani fa chiaro riferimento ai problemi fisici, che hanno limitato Stefanelli (in campo quasi solo per onor di firma), ma anche Tommasini e Taylor. Il presidente si concentra comunque sul futuro. «Ora lavoriamo per la prima del campionato - dice Cattani - sperando di tornare al PalaSojourner per gli allenamenti. Poi domenica 22 l'esordio con Pistoia che sarà importante».

Il tecnico

Al futuro guarda anche il coach Alessandro Rossi, che vede così la sconfitta con Scafati: «Prendo ciò che di buono è arrivato da questa partita e vedo il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo reagito bene alle difficoltà, siamo restati in partita contro una squadra davvero forte. C'è rammarico, inutile negarlo, perché la partita era girata. Potevamo sicuramente far meglio nei primi due quarti, ma siamo cresciuti alla distanza e abbiamo recuperato parziali importanti. E' mancata lucidità e forse è stata sbagliata la gestione di un paio di possessi». C'è comunque soddisfazione in un ambiente che ora si prepara all'esordio in campionato. «La cosa più importante - conclude Rossi - è recuperare gli infortunati e gli altri giocatori che non sono al meglio, anche per prepararci al meglio alla prima di campionato contro Pistoia». Nell'immediato dopogara è intervenuto ai microfoni di Npc Tv anche il lungo Quirino De Laurentiis, uno dei protagonisti della gara dio ogi pomeriggio, che ha commentato: «Siamo stati bravi a reggere il confronto e a mettere aggressività. Sapevamo che Scafati è una grande squadra e, soprattutto, ha un roster profondo e pieno di talento. Noi abbiamo comunque dimostrato di poter dire la nostra».

