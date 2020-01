© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Tanti complimenti all’Eurobasket, ma arbitraggi così non possono più andare: è intollerabile che Cannon, capocannoniere del campionato non abbia tirato neanche un libero».Giuseppe Cattani è ancora scosso per la sconfitta nel finale con l’Eurobasket, ma ha le idee chiare: «Complimenti agli avversari, noi la dovevamo chiudere prima, ma ancora una volta ci sono dei dati oggettivi contro di noi: continuiamo a tirare la metà dei tiri liberi dei nostri avversari e questa è una verità innegabile. Sono stanco e voglio parità di trattamento. Rivedrò la partita, analizzerò a freddo tutto, ma anticipo che faremo una protesta formale. Cannon è stato bloccato nell’utilizzo: non parlo di malafede, ma voglio capire il metro di giudizio degli arbitri. Invito chi di dovere a rivedere la partita».Un’ultima considerazione il presidente Cattani l’ha riservata ad Amici, per il secondo anno consecutivo mattatore dell’incontro con la tripla della vittoria: «Continuiamo a sbagliare alcune situazioni: continuiamo a beccare alcuni giocatori e più li infastidiamo, più ci puniscono. Impariamo da queste cose, ignoriamoli perché i giocatori di carattere vanno ignorati e non caricati. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno seguito numerosi e calorosi».