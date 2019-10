IL COACH ROSSI

RIETI - «Ingiustificabili». Il presidente della Zeus Rieti, Giuseppe Cattani, non concede alibi ai suoi. Il 75-73 con cui la squadra ha perso a Capo d’Orlando non è andato giù al patron amarantoceleste. «Loro sono stati bravi, per noi si salva solo il recupero nel finale ma fatto contro una squadra giovane ed inesperta. Mi aspetto molto di più da certi giocatori, che devono dare la spinta decisiva. E non illuda il tabellino finale». Riferimento neanche tanto indiretto a Elijah Brown, latitante per buona parte dell’incontro e colpevole di una gestione folle dell’ultima palla. «Abbiamo buttato due punti pensati – dice Cattani – contro una squadra in crisi per le assenze. Sarà dura battera quando rientreranno tutti, non dovevamo lasciarci sfuggire questa occasione. Mercoledì saremo di nuovo in campo, ma non escludo di fare due chiacchiere con i ragazzi. Vedremo. Non mi è piaciuto l’atteggiamento, a perdere così non ci sto».«Complimenti a Capo d'Orlando innanzitutto. Ci dispiace molto perché per alcuni tratti abbiamo controllato il match. Poi la partita è diventata fisica, sporca e non ci siamo adeguati. A questo aggiungiamo che le loro percentuali si sono alzate e noi abbiamo fatto fatica. Dispiace molto perché volevamo fare il salto di qualità. Meglio che a Bergamo ma evidentemente ancora non basta. Complimenti a Capo anche per come ha sopperito al problema dei falli di Johnson. Non ne faccio una questione di tattica ma di energia e fisicità, Capo d'Orlando è stata superiore. Bene l'approccio ma sul lungo periodo loro ci hanno sfiancato. Abbiamo fatto un passo in avanti ma in trasferta dobbiamo ancora crescere molto».