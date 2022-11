La Npc crolla nel finale a Casale e perde 83-68 dopo 35' buoni. Zugno out, bene Maglietti

RIETI - La Kienergia Npc Rieti incassa a Casale Monferrato la quarta sconfitta di fila per 83-68. Punteggio bugiardo che punisce oltremodo i reatini che, nonostante abbiano dovuto rinunciare anche a Ruben Zugno all'ultimo minuto, sono stati in partita fino a 2' dalla fine.

Decisivi in senso negativo gli errori nell'ultima parte di gara di Lorenzo Tortù e, soprattutto, di Darryl Tucker: l'americano sul 74-68 ha prima fatto 0/2 ai liberi, poi ha commesso infrazione andando a schiacciare a canestro buttando letteralmente al vento 4 punti che avrebbero potuto mettere Rieti a ridosso dei padroni di casa per la volata finale.

Per il resto la gara è stata in equilibrio per oltre 35', con Casale che ha provato più volte a scappare grazie ai canestri di Redivo (21 per lui alla fine) e ai 17 di Ellis, cresciuto molto nel finale. Nelle fila amarantoceleste da segnalare la prova superlativa di Lucas Maglietti che, impiegato per 33' ha segnato 17 punti con un 5/6 da 3 prendendosi la squadra sulle spalle insieme ad un indomabile Timperi, anche lui a referto con 17 punti.

L'impressione è che a ranghi completi sarebbe andata diversamente ma, arrivati a questo punto, i reatini devono fare i conti con una classifica da allarme rosso e con un roster decisamente troppo corto, dove pesa la latitanza di un giocatore come Paolo Rotondo (2 punti e 2 rimbalzi in oltre 12' in campo) e, nel caso della gara odierna, la prova insufficiente di capitan Del Testa che, a differenza di Cremona, stasera ha faticato tantissimo in attacco e di un Benjamin Marchiaro ancora troppo lontano dalla forma ideale.

Ora si torna a Rieti con la sfida contro Piacenza in programma fra una settimana.

Il tabellino

Novipiù Monferrato Basket: Carver 11 (5/12 da 2), Redivo 21 (1/4, 4/11), Ellis 17 (4/8, 2/4), Ghirlanda 13 (5/6, 1/3), Martinoni 15 (5/7, 1/2); Castellino 4 (0/1, 1/3), Leggio 2 (1/2, 0/4), Poom 0 (0/1 da 3), Luca Valentini ne, Mele ne, Luparia ne, Formenti ne. All. Valentini.

Kienergia Rieti: Maglietti 17 (2/6, 4/6), Timperi 17 (5/10, 2/3), Nonkovic 2 (1/2, 0/3), Tortu 10 (5/12, 0/4), Tucker 14 (6/8, 0/2), Del Testa 3 (0/2, 1/3), Marchiaro 3 (1/1, 0/2), Rotondo 2 (1/2 da 2), Jhon ne, Imperatori ne, Geist ne, Feliciangeli ne. All. Ceccarelli

Arbitri: Gagno (Tv), Grazia (Bg) e Di Martino (Na)

Note: Tiri liberi Casale 14/22, Rieti 5/11, Tiri da 3 9/28 Casale, 7/23 Rieti. Uscito per 5 falli Timperi