Kienergia, scatta la campagna abbonamenti, ecco i prezzi anche delle singole partite

Lunedì 18 Ottobre 2021, 20:11

RIETI - La Npc Rieti Pallacanestro comunica l’avvio della campagna abbonamenti #ViverlaPassoDopoPasso della squadra di serie B maschile per la stagione 2021/2022.

Sarà possibile acquistare il proprio abbonamento presso gli uffici del club all’interno del PalaSojourner, accessibili dall'ingresso lato piscina. La vendita inizierà mercoledì 20 ottobre con i seguenti orari: mercoledì 20 ore 16-18, giovedì 21 ore 18-20, venerdì 22 ore 16-18, sabato 23 ottobre ore 10-13. La settimana successiva gli orari saranno i seguenti: lunedì 25 ore 18-20, martedì 26 ore 18-20, mercoledì 27 ore 16-18, giovedì 28 ore 18-20, venerdì 29 ore 16-18. Possibili cambiamenti di orario della biglietteria saranno comunicati dalla società.

Qualora non fosse possibile assistere alla prima partita in casa del 24 ottobre la società provvederà al rimborso della partita non vista.

Informiamo i nostri tifosi che in questa prima fase sarà possibile accedere solo alla Tribuna A. Al momento dell’acquisto saranno disponibili tutti i settori e per le prime partite si riceverà un posto provvisorio per via della momentanea chiusura degli altri settori.

Ricordiamo che per accedere all'impianto sarà necessario mostrare sempre il Green Pass all'ingresso o tampone eseguito nelle 48 ore precedenti, pena il divieto di accesso.

Di seguito indichiamo i prezzi per la stagione 2021/2022

ABBONAMENTI

Parterre, 200,00 €

Tribune A e B, 130,00 €

Curva Terminillo, 70,00 €

Ridotto Tribune A e B (fino a 11 anni), 50,00 €

Ridotto Tribune A e B (12-18 anni), 80,00 €

Ridotto Curva Terminillo (fino a 11 anni), 40,00 €

Ridotto Curva Terminillo (12-18 anni), 60 €

BIGLIETTI SINGOLE PARTITE

Parterre, 18,00 €

Intero Tribune A e B, 12,00 €

Ridotto Tribune A e B (fino a 11 anni), 4,00 €

Ridotto Tribune A e B (12-18 anni), 7,00 €

Curva Terminillo, 6,00 €