RIETI - La Zeus Energy Group ufficializza Elijah Brown e chiude ufficialmente la campagna acquisti 19/20. Figlio d’arte, il padre è Mike Brown, allenatore NBA con lunga esperienza e due anelli in bacheca, approda alla Zeus dopo la prima esperienza in Europa con la squadra lituana del Dzukija Alytus. In LKL, in 18 partite, chiude con 14 ppg, 2.9 rpg, 2.2 apg ed oltre il 38% dalla lunga distanza, risultando il quinto top scorer dell’intera lega.Nella sua carriera collegiale ha vestito le casacche di New Mexico e, nell’anno da senior, quella degli Oregon Ducks, chiudendo a 13.6 ppg, 3.3 rpg e quasi il 37% da 3 punti. Nel 2018 si mette in luce al PIT con 15 ppg ed il 50 % da 3 punti. Finisce nel radar Nba svolgendo le Summer League con la maglia dei Golden State Warriors. Viene scelto al terzo giro dai Grand Rapids Drive, squadra della G-League con cui inizia anche la stagione 2018-2019 prima di trasferirsi in Lituania nel mese di febbraio. Il mese scorso ha preso parte nuovamente alla Summer League NBA con la maglia degli Washington Wizards.Per Gianluca Martini: «Brown è un giocatore che da un paio di anni desta l’interesse di squadre europee, essendosi messo in luce ad Oregon, università prestigiosa, e successivamente al PIT. In Lituania, campionato molto duro fisicamente, ha retto l’impatto dell’esordio europeo, chiudendo con cifre molto interessanti. È un giocatore che tira bene dalla lunga distanza, che sa coinvolgere i compagni e che ama giocare in maniera disciplinata non disdegnando l’aspetto atletico del gioco».Elijah Brown ha commentato con entusiasmo l’approdo a Rieti: «Sono molto contento ed emozionato e spero di fare il meglio possibile. Antino Jackson mi ha parlato del club, dicendomi cose positive. Sarà la prima volta in Italia e questa è sicuramente una grande opportunità. Non vedo l’ora di incontrare i nostri tifosi, mi hanno raccontato che sono fantastici ed innamorati follemente del team».