RIETI - Dal 7 maggio 2009 una squadra di A1 non giocava al PalaSojourner. L’ultima in ordine di tempo fu Ferrara, vittoriosa rocambolescamente 75-76 sulla Nuova Sebastiani Solsonica che poi vincendo a Udine nella gara successiva conquistò la salvezza, sebbene inutile. Sabato e domenica prossimi, dopo oltre nove anni, a due squadre di serie A, Brindisi e Avellino, oltre alla Virtus Roma, saranno ospiti della Zeus Energy Group Npc in occasione del primo trofeo Aria Sport. Iniziamo a conoscere le squadre della massima serie, che disputeranno la prima semifinale, iniziando da Brindisi, a cui la Npc ricambia l’ospitalità ricevuta nel recente trofeo Elio Pentassuglia dello scorso weekend, vinto proprio dai pugliesi sui montenegrini del Buducnost, che disputeranno quest’anno l’Eurolega.



La squadra allenata da Frank Vitucci, come tutte quelle di serie A, schiera diversi stranieri ma probabilmente per più di un motivo il giocatore di maggior spicco per gli sportivi reatini sarà il playmaker Alessandro Zanelli, ex Npc 2016/17, la scorsa stagione a Legnano e dalla prossima nella massima serie. Un elemento che non ha bisogno di presentazioni a Rieti: tecnicamente preparato, forse un po’ leggero per la serie A, anche se è da verificare, e per dimostrarlo sfodererà tutto il noto acume tattico e la grande determinazione che lo caratterizzano. Ovviamente a Brindisi parte come cambio del playmaker.



Il regista titolare infatti è Wes Clark, promettente rookie da Buffalo, uno dei pochissimi ex universitari presenti in serie A, ma che nel precampionato ha già dimostrato un buon ambientamento per una matricola europea. Oltre a Zanelli, in aiuto alla regia ci sono pure Vincenzo Taddeo e Nicolò Cazzolato.



Se necessario una mano alla manovra la può dare anche la guardia Adrian Banks, un veterano che sta per inaugurare la sua undicesima stagione in Europa, principalmente in Israele (di cui possiede anche il passaporto) e Italia, avendo giocato a Varese, Avellino e Brindisi (nel 2015/16), dove ritorna dopo due campionati all’Hapoel Tel Aviv. Giocatore di grande mestiere, affidabilissimo. Ad affiancarlo c’è Gabriele Moraschini, cresciuto nel vivaio della Virtus Bologna, promettente elemento che, dopo una lunga gavetta in varie squadre di A2 culminata in una stagione da protagonista a Mantova a 13 punti e 4.8 rimbalzi di media, torna in serie A dove potrà anche giostrare, dati i mezzi fisici, nel ruolo di ala piccola.



In questa ultima posizione però il titolare è Jeremy Chappell, altro veterano dell’Europa, soprattutto in Ucraina, Russia e Turchia, nonché protagonista e trascinatore la scorsa stagione a Cantù. Giocatore pericoloso, versatilissimo e capace di ricoprire più ruoli, dall’1 al 3. Inoltre, per il precampionato è aggregato a Brindisi anche Erik Rush, statunitense dal passaporto svedese, già in Italia a Varese, Reggio Calabria, Recanati e a più riprese a Ferrara, il quale si tiene pronto per qualche eventuale chiamata.



Invece sotto canestro Brindisi dovrebbe schierare Jakub Wojchiechowski, appena rientrato dalla nazionale polacca impegnata nelle qualificazioni ai mondiali. I fari però saranno tutti per John Brown: ex Virtus Roma 2016/17, dopo una stagione a Treviso, è maturato tantissimo. Giocatore di taglia non pesante, ma dotato di grande intensità ed energia e che ha incrementato molto la sua conoscenza del gioco interno. Incerto invece se ci sarà l’ala-pivot Tony Gaffney: giocatore che dal 2009 ha più volte sfiorato l’Nba, per poi militare in vari club europei di livello e portare 206 centimetri di grandissimo mestiere, difesa, rimbalzi e stoppate. Al “Pentassuglia” non è stato impiegato, da vedere se rientrerà a Rieti. In compenso ci saranno altri due pivot: il lituano Lukosius e il polacco Trojan a giocarsi un posto per la imminente stagione.

