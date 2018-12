COSI’ IN CAMPO

RIETI - La vittoria di ieri sera di Bergamo per 99-85 su Casale Monferrato ha reso un favore alla Zeus Energy Npc tenendo ferma un’avversaria con la quale ha perso un confronto che peserebbe negativamente su una eventuale classifica avulsa all’ultima del girone di andata per la qualificazione alle final eight di Coppa Italia. Se a questo punto arrivasse una vittoria domani ad Agrigento o se comunque l’Orlandina imponesse il fattore campo su Latina, la Npc avrebbe quasi in tasca il terzo posto e dovrebbe solo vedere cosa potrebbe accadere all’ultima giornata.Questi però sono ragionamenti puramente teorici perché intanto non sarà facile passare ad Agrigento - dove la Npc non ha mai vinto, oltre ad aver battuto i siciliani una sola volta al PalaSojourner in tre anni – anche perché i siciliani vengono da tre sconfitte consecutive, inclusa quella casalinga con la Virtus Roma, e vogliono rifarsi.Per la Zeus sarà la 14^ gara giocata a ranghi incompleti, ancora per l’assenza di Toscano, tanto da non farci quasi più caso. Dal canto su Agrigento non è una squadra molto alta avendo solo Zilli (6° scorer di Agrigento a 9.7 punti di media) e Guariglia (9° a 4.1) sopra i due metri. Malgrado ciò i siciliani compensano con la solidità dell’1.98 dell’ala forte Cannon (miglior scorer e rimbalzista rispettivamente a 16.2 e 7.1 di media) coadiuvato da cinque compagni tra gli 11.2 punti della guardia-play Bell e i 9.7 di Guariglia ed Evangelisti (ex Nuova Sebastiani inizialmente inseguito in estate da Rieti), cui aggiungere i 7.3 dell’ala Sousa. Dunque, nel complesso, un’avversaria che non fornisce punti di riferimento avendo vari giocatori capaci di spaccare una partita come il regista Pepe o la guardia Ambrosin, per cui non può trascurare nessuno in difesa contro una squadra dove, salvo Cannon e Zilli, tutti quanti, inclusa la guardia Fontana, possono tirare da tre e aprire spazi ai mezzi lunghi di cui dispone. Proprio per questo Agrigento è una squadra che appena può predilige giocare a campo aperto e in transizione, così come è capace di affrontare una difesa schierata.La Zeus ci ha abituati a ottime prestazioni difensive, limitando quasi ogni attacco affrontato, disputando sempre gare a punteggio chiuso e perdendo, quando accaduto, più che altro per propri errori e dovrà ripetersi in Sicilia. Tra gli accoppiamenti difensivi chiave, saranno importanti quelli Adegboye-Bell e Jones-Cannon. Invece sugli esterni, per limitare gli avversari a cominciare dall’estro di Pepe e il tiro di Evagelisti e Ambrosin, il coach Rossi dispone di numerose soluzioni tra Casini, Conti, Bonacini, Carenza e Tomasini. Infine Gigli e Nikolic possono contenere Zilli e Guariglia.Il coach Alessandro Rossi avverte che «contro Agrigento sarà una partita importante a 360° per il prosieguo della stagione e quindi cerchiamo la vittoria. La Fortitudo riesce sempre ad impressionarmi per la sua capacità di giocare insieme e di unire i suoi interpreti per far sì che le caratteristiche individuali siano esaltate dal contesto di squadra e non viceversa. È una formazione dove i giocatori più rappresentativi sanno comunque cedere il passo anche ai più giovani, hanno molti punti nelle mani e le ultime tre sconfitte non devono confondere le idee. Agrigento è infatti una squadra forte e solida, sarà una partita complicata per il loro sistema equilibrato dove a seconda della giornata può emergere un giocatore o un altro senza punti di riferimento chiari. Sarà una grande sfida per la nostra difesa che dovrà saper leggere bene la partita. Il loro roster è di livello e sono molti i giocatori che possono essere pericolosi, tra i quali Cannon, che mi piace molto per la capacità di giocare in area: è molto solido e riesce a giocare molti minuti mantenendo un rendimento costante senza far mancare il suo apporto in termini di punti e rimbalzi. Anche Pepe e Ambrosin sono da tener d’occhio: il primo per la sua capacità di accendersi in ogni momento, il secondo per la crescita esponenziale partita dopo partita».Il ds Gianluca Martini su Agrigento dice: «E’ una grande realtà della nostra pallacanestro. Il Ds Mayer, il coach Ciani e il presidente Moncada hanno creato negli anni un modello, una struttura e una realtà che devono essere da esempio per molti altri club e non è un caso che anche in questa stagione la formazione siciliana sia nelle zone alte della classifica, quindi vanno fatti i complimenti per il grande lavoro svolto. Per questo ed altri motivi ci aspetta come sempre una gara difficilissima, come tutte ormai in questa stagione. Saremo ancora alle prese con gli infortuni ma i ragazzi stanno dimostrando grande capacità di saper soffrire e fare gruppo nelle difficoltà. Agrigento ha qualità e gioca una bella pallacanestro grazie a Cannon ed Evangelisti leader della squadra e a un gruppo che sta crescendo partita dopo partita. Pepe e Guariglia sono ormai una certezza, Sousa un giocatore molto interessante e Fontana un giovane di grande prospettiva. Ci aspettiamo la solita battaglia sportiva ma ci piace e come sempre andremo in campo per vincere senza nasconderci, con grande rispetto per l’avversaria ma consapevoli dei nostri mezzi».Franco Ciani è all’ottavo anno sulla panchina siciliana: «Rieti è una squadra che sta esprimendo una pallacanestro di alto livello. È composta da giocatori offensivamente importanti. È una partita impegnativa. Per una volta dobbiamo riuscire ad avere il piano tattico della partita ed a ritrovare noi stessi. Stiamo vivendo un trend delicato che deve portarci a curare i dettagli e non dobbiamo essere presuntuosi. Sulla condizione fisica di qualcuno non possiamo fare nulla. Contro Rieti dobbiamo avere il controllo del ritmo: ha giocatori di grande talento, come Gigli e Bobby Jones, una compattezza importante e anche con questa peculiarità dovremo fare i conti. Dobbiamo essere concentrati e reattivi da subito».Dimitri Sousa spiega che «l’ultima a partita contro Trapani ha lasciato il segno, ma dobbiamo reagire immediatamente. Giochiamo in casa e dobbiamo rimanere compatti. Ci aspetta una grande partita e soltanto giocando bene possiamo pensare di vincere. Rieti è una squadra forte, sta bene e noi non dobbiamo mai perdere la giusta concentrazione».: 3 Bell, 5 Cannon, 6 Cuffaro, 7 Evangelisti, 11 Sousa, 13 Zilli, 14 Ambrosin, 18 Guariglia, 40 Pepe, 41 Fontana. All. : 3 Bell, 5 Cannon, 6 Cuffaro, 7 Evangelisti, 11 Sousa, 13 Zilli, 14 Ambrosin, 18 Guariglia, 40 Pepe, 41 Fontana. All. Ciani.: 1 Berrettoni, 5 Tomasini, 6 Casini, 8 Moretti, 11 Conti, 12 Gigli, 13 Adegboye, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: Bartoli (Ts), Ferretti (Te), Barbiero (Mi).