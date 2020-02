RIETI - Carlo Fumagalli ha riportato la distorsione del ginocchio destro con interessamento del menisco interno. Lo comunica in una nota la Zeus Npc. Le condizioni generali verranno rivalutate nei prossimi giorni dallo staff medico per definire meglio i tempi di recupero. Si spera di riaverlo in campo per l'inizio della fase a orologio. Ultimo aggiornamento: 19:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA