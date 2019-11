CLASSIFICA

RIETI - Casale batte Treviglio ed è sola in testa al classifica: è questa la notizia di giornata, dietro ai piemontesi un treno di pretendenti, pronte a dar battaglia alla Novipiù. Nel posticipio del lunedì, la compagine di Ferrari supera Treviglio, 59-68, guidata da Sims e l'ex di turno Roberts, approfittando così della sconfitta di Torino a Latina, si prende la vetta del girone, con una striscia di 5 vittorie consecutive.Serie positiva anche a Napoli, che dopo l'avvento di coach Sacripanti allunga a tre il numero delle vittorie, stavolta a farne le spese è la 2B Control di Trapani, sconfitta 83-75 in Sicilia, con Roderick in serata di grazia, per lui saranno 32 punti. Latina si impone nel big match contro Torino, 79-77, Pinkins per la Reale Mutua a 4'' sbaglia il tiro della vittoria e il team di Gramenzi può festeggiare il ritorno alla vittoria e l'aggancio al secondo posto. Torna a vincere anche Tortona, ma contro Scafati c'è voluto un tempo supplementare, 81-71 il finale.Scafati cade all'overtime, 12-2 il parziale che consegna la vittoria ai padroni di casa, guidati dalla coppia Gaines e Grazulis, per la Givova buon debutto per Stephens, oltre ai 28 punti di Frazier. Vince in trasferta Biella, che batte l'Ebk Roma e resta sempre più ultima in classifica, 79-68 il punteggio finale. Vane le ottime prove di Miles e la doppia doppia di Taylor, Biella nel quarto periodo fa il break decisivo e strappa i due punti.A Capo D'Orlando passa Agrigento, non basta il solo Johnson per fermare la Fortitudo, che si porta a casa una vittoria fondamentale in chiave classifica, con una gara ancora da disputare. Gli uomini di Cagnardi battono l'Orlandina 68-59.Casale 10Rieti 8Torino 8Biella 8Latina 8Agrigento * 6Treviglio * 6Napoli 6Tortona 6Trapani 6Bergamo 4Orlandina 4Scafati 2Ebk Roma 0* una partita in meno