RIETI - Si riaccendono i riflettori sul campionato di serie A2, ed è subito spettacolo, in attesa che il programma si completi con il recupero delle sfide tra Rieti-Napoli (mercoledì 16 ottobre, PalaSojourner, ore 21) e Ebk Roma-Tortona (martedì 22 ottobre, a Cisterna di Latina).La giornata si è aperta con la vittoria di Torino su Biella, il derby piemontese è un match dai due volti: meglio i rossoblù nella prima parte della gara, ma la Reale Mutua è brava a rientrare, senza però riuscire a chiudere in maniera decisiva la pratica. Alle 17 è stato il turno di Trapani-Treviglio: vince la 2B Control al termine di una sfida di sostanziale equilibrio nei primi due quarti, ma dalla terza frazione sale in cattedra Corbett (25 punti), ne piazza 16 in 10' e il match cambia volto. Inizia con una sconfitta il torneo dell'Orlandina, nonostante la prova di Johnson (24 pt), i paladini sono orfani di Kinsey, Bellan e Lucarelli, ed è così Latina ad aggiudicarsi i primi due punti della stagione.Partenza sprint dei pontini, bravi a indirizzare il match dalla propria parte e controllare per il resto della gara, bene la coppia Pepper-McGaughey. Ad Agrigento vincono i padroni di casa (James 21 pt), al termine di una gara combattuta e ad alta intensità, fondamentale il dominio a rimbalzo dei siciliani. Finale al cardiopalma a Bergamo, dove la vittoria degli uomini di coach Calvani contro la quotata Scafati rappresenta il colpo di giornata: a 3 secondi dal termine Scafati avanti di uno va in lunetta con Frazier, che sbaglia entrambi i liberi. Si accende Lautier-Ogunleye che cattura il rimbalzo e da lontanissimo realizza il canestro della vita, regalando così un debutto da sogno alla formazione di Calvani.Reale Mutua Torino-Edilnol Biella 79-712B Control Trapani-BCC Treviglio 74-61Benacquista Assicurazioni Latina-Orlandina Basket Capo d’Orlando 79-63MRinnovabili Agrigento-Novipiù Casale Monferrato 79-70Bergamo-Givova Scafati 65-63Trapani, Latina, Agrigento, Torino e Bergamo 2Napoli*, Rieti* Roma*, Tortona*, Scafati, Biella, Casale, Treviglio e Capo d’Orlando 0* una partita in meno