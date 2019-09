ELIJAH BROWN

JALEN CANNON

MARCO PASSERA

CARLO FUMAGALLI

FRANCESCO STEFANELLI

ANDREA PASTORE

GIOVANNI VILDERA

DARIO ZUCCA

ALEKSA NIKOLIC

ALESSANDRO ROSSI

RIETI - Il 79-59 con cui la Zeus Energy Npc ha regolato Palestrina nella seconda amichevole di precampionato ha mostrato una squadra senza dubbio in crescita atletica e tecnica, fatte ovviamente le dovute proporzioni in base all’avversario.In generale si è vista la stessa attitudine difensiva della scorsa stagione, sommata alla possibilità di andare in transizione, grazie anche a un lungo che corre come Cannon e a un bulldozer, come vedremo, quale si è rivelato Brown. Anche a difesa schierata, sempre avversari permettendo, si sono visti una buona circolazione di palla e nessun innamorato della sfera.Ovviamente serve un’immediata verifica contro rivali più adeguati e le 3 gare in 8 giorni di Supercoppa contro Eurobasket (domenica a Cisterna), Latina (mercoledì 11 a Rieti) e Scafati (domenica 15 in Campania) saranno utili, soprattutto per accertare il potenziale offensivo della squadra quanto a produttività di punti. Scendendo nei particolari:Era l’osservato speciale e per Palestrina è risultato immarcabile. Ciò premesso, il figlio di coach Mike ha mostrato disciplina tattica in ogni fase. E’ senz’altro un solido difensore e rimbalzista, nonché un giocatore allenabile. In attacco passa bene la palla ma mentre lo scrimmage andava avanti hanno preso quota le qualità offensive: tiro da 3, capacità di condurre e concludere il contropiede. Palestrina non riusciva a contenere le sue penetrazioni, come dimostra il positivo 11/12 ai liberi. A difesa schierata l’esterno mancino, che può giostrare sia da guardia che da ala piccola, ha mostrato un tiro rapido ed efficace e un repertorio in fase di penetrazione senza fronzoli ma molto diretto. Dunque, sensazioni positive, da verificare e confermare nei tre match di supercoppa.Non è un giocatore da scoprire: questo “frigorifero” di 1.98 per 108 chili è difficile da spostare, si sa cosa può dare in difesa e a rimbalzo e se la squadra saprà creargli i giusti spazi può essere una sicurezza in attacco. Contro Palestrina ha spesso tentato il tiro da tre. Ovviamente non è Bobby Jones ma il coach Alessandro Rossi vuole ampliarne il raggio di tiro per renderlo più pericoloso, concedere meno punti di riferimento agli avversari e allargare il gioco alternandosi dentro e fuori area con Vildera, Zucca e Nikolic.Per chi ha una certa età, ricorda in piccolo Aldo Ossola, leggendario playmaker dell’Ignis Varese pluricampione che dirigeva con sapienza gli altri fuoriclasse della squadra senza quasi mai il bisogno di tirare. Anche il regista della Npc raramente “guarda” il canestro: in generale non l’ha mai fatto molto, ma contro Palestrina era ancor più concentrato nel mettere insieme i pezzi del mosaico piuttosto che a segnare.Contro Palestrina non è partito bene ma ha acquisito fiducia durante la gara. Soprattutto dopo il brutto secondo periodo, giocato a lungo senza Usa e perso 10-16. Infatti nel terzo il break di 15-2 in 3 minuti lo ha visto in regia a difendere bene e dettare giusti ritmi. Non ha segnato, mentre Passera ha scritto 3. Ma è ancora presto per dire se ciò sia negativo o positivo. Sicuramente un po’ più di pericolosità serve da entrambi, mentre la tenuta difensiva è parsa buona. Se Fumagalli saprà dare respiro a Passera, per la Npc sarà tutto di guadagnato.Ha un grande potenziale (difesa, tiro da 3 penetrazione, gioco di squadra) congelato da quasi due anni, causa un infortunio che sembra, e soprattutto vuole, essere dimenticato. Positivo vederlo in quintetto base quando pareva dovesse restare in tribuna per il classico infortunio da precampionato. Sia contro Northwestern che con Palestrina ha mostrato sprazzi di quel potenziale. Se ritroverà continuità sarà un bene per tutti. Insieme a Brown può essere micidiale.Ha mostrato mestiere e tiro, anche se contro Palestrina ha usato poco quest’ultimo per dedicarsi a gioco di squadra e difesa, gettando in campo pure una discreta dose di “ignoranza”, in senso positivo ovviamente, per spingere la squadra. Può essere il collante tra i playmaker e Stefanelli e Brown. La sensazione, infatti, è che se regia ed esterni italiani sapranno supportare Brown e il gioco, tutto sarà più facile per i lunghi.Non è un giocatore di fioretto come lo era Gigli, ma si sbatte dal primo all’ultimo minuto con intensità costante. Lo ha fatto anche contro Palestrina mettendoci l’energia e la vitalità con le quali sopperisce a qualche lacuna tecnica che sta affinando. Sta imparando ad alternarsi con Cannon dentro e fuori area. E gli esterni devono e possono aiutare entrambi nel compito.Già scuoteva la testa insoddisfatto di sé dopo il primo cambio, avanti e indietro dalla panchina, a metà primo quarto. Una scena vista pure contro Northwestern. Ma il backup center di Vildera è un reduce dai playoff con Bergamo e sa quindi il fatto suo. Forse ha stentato un po’ più degli altri a trovare la condizione. Ributtato in campo nella ripresa ha lentamente ritrovato fiducia, soprattutto nell’ultimo quarto, e il suo repertorio, sia in difesa che in attacco, tra cui c’è pure un tiro da 3 ancora da mostrare. Ora serve la conferma in Supercoppa.Ha faticato come Zucca all’inizio, quando ancora la Npc andava a strappi. Poi, quando la squadra ha iniziato a giocare, è emerso mostrando un buon repertorio. Meglio la squadra si esprimerà, più potrà dare.Sta mettendo insieme un mosaico con 8 tessere nuove su 10. Impossibile pretendere subito il “pronti via”. Ci vuole tempo, come dimostrato dal brutto secondo periodo, seguito però da un terzo efficace, al rientro dagli spogliatoi, in cui il coach ha ottenuto dalla squadra le giuste applicazione e grinta, a cominciare dalla difesa, oltre a buone indicazioni da parte di alcune individualità. Ora bisogna solo rifarlo contro avversarie di pari categoria.