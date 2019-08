Ultimo aggiornamento: 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Zeus Energy Npc non ha brillato nella prima uscita persa 55-78 contro la Northwestern University. Un primo tempo tutto sommato discreto ed equilibrato, terminato 37-38 per gli universitari, seguito da un crollo nella ripresa, persa nettamente 20-40, poco gradevole per chi andava in cerca di difetti.La prima attenuante, ovviamente, è quella della fatica - dopo una settimana tra atletica la mattina e basket il pomeriggio - accumulatasi su muscoli e testa degli uomini del coach Alessandro Rossi. La seconda è l’assenza di Elijah Brown, tenuto prudenzialmente a riposo, il quale di sicuro avrebbe contribuito quanto meno a dimezzare il -21 finale.Di fronte c’era un’avversaria giovane dall’età media di 21 anni, tutte matricole del primo e secondo anno, pochi giocatori di colore, costretti dalle regole dell’Ncaa a non allenarsi collettivamente in questo periodo, ma sicuramente tenutisi in forma individualmente, e perciò più freschi atleticamente dell’imballatissima Npc vista nella ripresa. Ma per chi ha il palato esigente queste potrebbero essere aggravanti per la sconfitta.A fine gara però Chris Collins, coach di Northwestern, ha rilasciato un’intervista subito pubblicata sul sito dell’università con sede a Chicago in cui ha dichiarato: «Abbiamo affrontato un’avversaria dura, fisica in difesa, aggressiva, che ci ha messo in difficoltà. Perciò abbiamo capito che nella ripresa avremmo dovuto alzare la qualità del nostro gioco, a cominciare dalla difesa. Abbiamo fatto alcuni aggiustamenti e tutto è andato bene» complice, come già detto, il calo fisico di una Npc annegata nell’acido lattico. Come si augurano i circa mille presenti martedì sera al PalaSojourner. Resta però l’ammissione sul buon primo tempo della Zeus fatta dal coach avversario a un interlocutore non di parte reatina.Nel primo tempo si è infatti visto un Cannon abbastanza reattivo, ma che in futuro dovrà senz’altro accrescere la propria pericolosità, soprattutto da fuori area – e questo Rossi lo aveva già detto nei giorni scorsi – oltre a essere meglio aiutato dai compagni a trovare gli spazi per non vedere ingabbiare i suoi pur poderosi 198 centimetri per 108 chili, senza costringerlo a cercarsi la via del canestro da solo.Se Stefanelli e Pastore tireranno da 3 come nei primi 20 minuti, aiutati anche da Brown, ci saranno gli spazi per liberare in area sia Cannon che Vildera. Ma quest’ultimo dovrà migliorare il suo bagaglio offensivo, soprattutto nel proteggere la palla per evitare qualche stoppata che ancora subisce quando si trova sotto misura.Naturalmente la giusta alternanza tra tiro da 3 e da 2 dipenderà dai ritmi dettati da Passera, che non è uno scorer. Anche il playmaker titolare è stato più lucido a inizio gara, mentre Fumagalli dovrà fare rapidi progressi per colmare il gap tra B e A2, e poterlo rimpiazzare senza patemi.Zucca, primo cambio di Vildera o Cannon, quando Rossi lo richiamava in panchina, qualche volta ha scosso la testa insoddisfatto della sua prova. Sicuramente è ancora indietro di preparazione ma a Bergamo ha disputato una buona stagione culminata nei playoff. Nulla gli impedisce di ripetersi per cui va aspettato, come pure Nikolic, altro cambio dei lunghi, atteso anch’egli a mostrare progressi. Così come l’under Filoni.A sprazzi, come sempre nel primo tempo, si sono viste buone fiammate in difesa, per esempio da Pastore, e questa fase di gioco, come la scorsa stagione, dovrebbe essere anche quest’anno una risorsa del gioco di Rossi. E’ chiaro però che bisogna segnare più dei 57 punti di ieri, e quando ci sarà Brown dovrà essere possibile, anche perché in linea di massima quest’anno dai due strangers serviranno una quarantina di punti ad allacciata di scarpe.Una cosa è parsa ancora mancare, ma si trattava solo della prima uscita per cui è presto per averne conferma o meno: la Npc lo scorso anno aveva diversi punti di riferimento, nonché ottimi passatori in vari ruoli, come Adegboye, Jones, Gigli, Casini, Tomasini. Fermo restando che Brown è ancora tutto da scoprire e che otto decimi di squadra sono nuovi, soltanto giocando e conoscendosi si vedrà quali saranno i giocatori su cui maggiormente contare per la manovra (senz'altro Stefanelli e Pastore) e, soprattutto, quelli dotati di maggior leadership, anche se è forse in minor misura rispetto al campionato passato, quando addirittura era pure in eccesso. Ma è presto per dirloIn conclusione, la Npc è attesa da una settimana di duro lavoro, ma non tanto per fare una verifica il 5 settembre in casa con Palestrina, squadra di serie B, quanto per l’8, a Cisterna, in Supercoppa contro l’Eurobasket Roma. In quella occasione si inizierà a capire qualcosa di più.