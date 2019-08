RIETI - Nella prima amichevole estiva la Zeus Npc esce sconfitta davanti ai propri tifosi per 57-78, contro gli Wildcats della Northwestern University. Rossi orfano di Brown, fa ruotare tutti gli uomini a disposizione, a lavoro solo da pochi giorni rispetto ai giovani americani, apparsi in buona condizione. Sconfitta che non deve suonare da campanello d’allarme, ma che fa percepire che c’è ancora molto lavoro da fare, a partire dai prossimi impegni.



Vildera è il solito combattente, Cannon con ancora pochi allenamenti nelle gambe si conferma affidabilissimo, sorprendono in positivo Pastore e Stefanelli. L’ex Latina strappa gli applausi dei reatini, lotta e segna, non molla in difesa e in attacco si prende le sue responsabilità. Stefanelli conferma le sue doti da tiratore infallibile, con percentuali più che discrete. Passera tenta di far girare i suoi nel miglior modo possibile, pagando i carichi di lavoro dei giorni scorsi. Buon lavoro per Filoni, rimandati Zucca e Fumagalli, in affanno per tutta la gara, calcano il campo anche Nikolic e Berrettoni, entrambi a referto. Prima della palla a due minuto di raccoglimento per Maurizio Balducci, agente e amico della pallacanestro reatina, tricolore con gli allievi dell'Arrigoni nel 1979.

Assente Brown, per lui solo qualche ora di allenamento nelle gambe, Rossi si affida a Passera, Stefanelli, è il suo il primo canestro della stagione, Filoni, Cannon e Vildera. Cannon realizza 4 punti consecutivi, i collegiali tengono botta realizzando conclusioni facili che li portano sul 10-10 a metà primo quarto. Rossi cambia Stefanelli-Vildera per Pastore e Zucca, con gli universitari che trovano subito l’allungo, (10-14). Pastore di tabella riporta Rieti sul meno uno, bene anche in difesa, così da prendersi gli applausi al cambio, sul finale di quarto bene anche Stefanelli e Nikolic, termina 22-22.

Parecchi cambi anche nella seconda frazione per Rossi, che inserisce anche Berrettoni, mentre conferma Zucca alle prese con una giornata storta al tiro. Ci pensa Cannon a ricucire lo strappo con la sua prima tripla, Passera fa correre i suoi e serve Vildera, che firma il 29-27. Cresce Pastore, tra i migliori, segna la tripla del sorpasso, ancora in affanno Zucca, che sbaglia conclusioni facili. Torna in campo Vildera, che sigla due punti e mette una buona intensità in difesa, Stefanelli conferma le sue doti da tiratore sul finale, il primo tempo si chiude sul 37-38.

Nella ripresa Rossi ripropone lo starting five dell’avvio, Nance per i Wildcats trova l’allungo, Vildera dopo tre minuti sblocca l’attacco reatino, ma Rossi è costretto a richiamare i suoi dopo il massimo vantaggio degli ospiti, 39-48. Stefanelli risveglia i suoi con una bomba da lontanissimo, cresce anche la difesa della Zeus, troppo discontinua in fase offensiva. Soffrono a rimbalzo gli amarantocelesti che concedono spazi a lunghi avversari, con Young bravo a farsi trovare pronto, si chiude così la terza frazione 45-54.

Ultimo quarto che prende il via con l’asse Stefanelli-Vildera, ma i Wildcats ne hanno di più nelle gambe e aumentano il passivo, nel momento di maggiore difficoltà arrivano i primi punti di Filoni, abbandona il campo per falli Zucca, oggi in difficoltà. Prendono il largo gli universitari, che chiudono in anticipo la gara volando sulle venti lunghezze di vantaggio.

Ultimo aggiornamento: 23:08

