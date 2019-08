RIETI - Con un po’ di ritardo sull’orario d’arrivo previsto Jalen Cannon, nuova ala-centro della Zeus Energy Npc, è atterrato a Fiumicino, proveniente da Philadelphia via New York, e, dopo aver espletato le relative formalità e ritirato il bagaglio, ha da poco incontrato il ds Gianluca Martini e il team manager Roberto Feliciangeli che lo stavano aspettando.



Appena a Rieti, più o meno verso le 17, Cannon prenderà possesso dell’abitazione, svolgerà i primi necessari controlli medici e appena possibile sarà al PalaSojourner (l’allenamento inizia alle 18), non per allenarsi, finché non avrà ottenuto l’idoneità, ma per conoscere nel frattempo la squadra e tutto lo staff: «Non vedo l'ora di entrare al PalaSojourner». © RIPRODUZIONE RISERVATA