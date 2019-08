Rieti, Npc ha iniziato la preparazione. Foto

RIETI - Prima seduta atletica al Guidobaldi per la Npc agli ordini del preparatore atletico Roberto Carapacchi. Nonostante il notevole caldo i giocatori si sono sottoposti alla solita serie di allunghi, scatti e ripetute presentandosi in buone condizioni fisiche per poi concludere con la rituale immersione rinfrescante nella acque del Velino vicino all'argine.



Si prosegue oggi pomeriggio al PalaSojourner alle 18 con metà richiamo atletico e seconda parte dedicata alla tattica.