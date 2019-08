IL COMUNICATO

CALENDARIO PRECAMPIONATO



RIETI - La Zeus Npc ha ufficializzato il calendario delle amichevoli precampionato, si inizia il 27 agosto contro il Northwestern, chiusura il 29 settembre con il memorial Gasperini, sempre al PalasoJourner, contro RosetoTanti gli incontri precampionato che vedranno la Zeus Energy Group Rieti protagonista. Si parte con l’amichevole in casa contro la squadra universitaria della Northwestern, per poi affrontare Palestrina prima delle tre gare di Supercoppa contro Leonis Roma, Latina e Scafati. Poi sarà la volta dell’amichevole contro la Virtus Roma, il 25 settembre appuntamento per il 5° Trofeo degli Angeli Memorial Fausto Nardecchia per concludere al PalaSojourner il 29 settembre contro i Roseto Sharks per il Memorial Gasperini.Da segnalare, oltre le amichevoli in calendario e le date della Supecoppa, l’inizio ufficiale degli allenamenti, previsto per il 19 agosto ore 18:00 presso il PalaSojourner.27 agosto ore 20:30 PalaSojourner, Zeus Energy Group Rieti-Northwestern5 settembre ore 20:30 PalaSojourner, Zeus Energy Group Rieti-Pallacanestro Palestrina.8 settembre ore 18:30 Palasport Cisterna di Latina, Leonis Roma-Zeus Energy Group Rieti (Supercoppa).11 settembre ore 21 PalaSojourner, Zeus Energy Group Rieti-Benacquista Assicurazioni Latina (Supercoppa).15 settembre ore 19 PalaMangano, Givova Scafati-Zeus Energy Group Rieti (Supercoppa).18 settembre ore 18 Centro sportivo Tellene, Virtus Roma-Zeus Energy Group Rieti.25 settembre ore 18 PalaAngeli, L’ Aquila Zeus Energy Group Rieti-Poderosa Montegranaro (5° Trofeo degli Angeli Memorial Fausto Nardecchia).29 settembre ore 20 PalaSojourner, Zeus Energy Group Rieti-Roseto Sharks (8° Memorial Gasperini)