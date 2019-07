IL COMUNICATO DEL CLUB

RIETI - E’ Mario Cottignoli, originario di Taranto, proveniente dalla fucina del settore giovanile della Stella Azzurra Roma, il nuovo assistente della Npc al fianco del coach Alessandro Rossi.Mario Cottignoli chiude il team tecnico Si chiude il team tecnico della Zeus Energy Group con Mario Cottignoli che subentra come Assistent Coach di Rossi e come allenatore nel settore giovanile. Dopo l’esperienza a Taranto, i quattro anno presso la Stella Azzurra e l’ultima stagione a Roseto, coach Cottignoli arriva a Reti. Nonostante la giovane età Mario è già sceso sui campi delle giovanili ottenendo grandi risultati, con la Stella Azzurra è arrivato più di 10 volte alle finali nazionali. Oltre all’attività di coach con i più giovani anche l’esperienza in serie B e in serie A2 con i Roseto Sharks che lo hanno reso pronto per la sfida in amarantoceleste.Cottignoli è pronto per la sfida reatina: «Sono particolarmente contento di far parte di un ambiente caloroso e familiare come quello della Npc e arrivare in una piazza storica come Rieti sicuramente sarà di grande incentivo. Oltre al lavoro con la prima squadra sono contento di rimanere anche nell’ambito del settore giovanile, al quale tengo molto. Spero infatti che la mia esperienza possa essere d’aiuto con idee e spunti positivi».