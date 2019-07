© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un Giuseppe Cattani letteralmente scatenato nella conferenza stampa andata in scena pochi minuti fa al Palasojourner. Una conferenza inaspettata, ma il tema è di quelli delicati. Il tutto scaturisce da una messa in mora ricevuta dalla Npc da Aria Sport, la società che gestisce il Palasojourner, di proprietà della Provincia.Già da tre stagioni, infatti, la Lega ha concesso alla società una deroga per alcuni adempimenti da sbrigare al più presto all'interno dell'impianto, come ad esempio un'area ospitalità, servizio ristoro e tabelloni luminosi. A seguito di una lettera da parte della Lega stessa che obbliga la società a risolvere queste questioni previo sanzioni, il presidente Cattani avrebbe chiesto lumi alla società Aria Sport, che di contro ha messo in mora la Npc:«Ho trattenuto le ultime quattro fatture non perché io non voglia pagare - racconta lo stesso Cattani in conferenza - ma perché volevo avere certezza che verranno realizzati i lavori richiesti, altrimenti rischio sanzioni dalla Lega. Di fronte a questa mia richiesta Aria Sport mi invia la messa in mora, e questo non lo accetto. Sono quattro anni che paghiamo puntualmente».Una vicenda che, evidentemente, ha fatto arrabbiare il presidente della Npc, che continua: «Qui si va avanti con grandi difficolta, abbiamo iscritto la squadra per il quinto anno consecutivo in serie A2, bisogna fare gruppo, perché tutto questo è intollerabile».Non è ancora stato quantificato invece a quanto ammonterebbero i lavori che permetteranno di non risultare più inadempienti: «Io sono un inquilino, non so neanche se si tratta di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, pago quaranta mila euro ogni anno e, d oggi, rischio sanzioni dalla Lega perché nessuno mi sa dare risposte su questo, e in più vengo messo alla gogna perché moroso. Negli spogliatoi ci mancano solo i topi. A Rieti ci sono società che pagano, ma non so se pagano così tanti soldi».Poi chiusura dedicata anche ad un eventuale adeguamento del Palasojourner al futsal: «Ogni volta che vogliamo fare qualcosa sotto questo punto di vista nessuno ci sa dare risposte, è intollerabile che il Real Rieti debba andare fuori città per finali scudetto o Champions League: c'è la disponibilità da parte di entrambi, ma qualcuno deve dare risposte».