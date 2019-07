© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Presentato ieri sera, giovedì 4 luglio, in anteprima a Villa Potenziani il documentario "ll coraggio di osare": 45 minuti che ricostruiscono la cavalcata della Zeus Energy Npc che l'ha condotta ai quarti di finale dei playoff.Il film, realizzato da Npc Tv, è ricco di retroscena, interviste al presidente Giuseppe Cattani, a staff e giocatori, che ricostruiscono la stagione 2018/19, tra vittorie (tante), sconfitte, infortuni, cadute e rinascite fino a inchinarsi di fronte Treviso, meritata dominatrice dei playoff.Una serata cui ha partecipato Angelo Ferretti, amministratore delegato della Zeus, che accompagnerà la Npc anche l'anno prossimo, oltre a rappresentanti delle istituzioni (vicesindaco Sinibaldi e consigliere con delega allo sport Donati) e dell'imprenditoria locale per stringere contatti, coniscersi e dar vita a qualcosa di più in vista della stagione 2019/20.Graade risalto al crowdfunding per l'acquisto di un pullman e di un camper che seguirà la Npc in trasferta per promuovere prodotti ed eccellenze locali e al progetto Npc Cares per le iniziative umanitarie.Infine Cattani ha comunicato di aver ottenuto dal comune di Contigliano l'autorizzazione per costruire il centro sportivo i cui lavori inizieranno al più presto.