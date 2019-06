IL COMUNICATO

RIETI - La Npc ufficializza la riconferma del coach Alessandro Rossi, peraltro mai messa in discussione visto che sta seguendo il mercato con presidente e ds. Ora sono tanti i nodi da scioglire riguardo il mercato tra riconferme e nuovi arrivi.Continua il matrimonio tra la Zeus Energy Group Rieti ed il coach Alessandro Rossi. Anche nella stagione 2019/2020 il giovane coach napoletano sarà alla guida della formazione amarantoceleste sedendo così per il terzo anno di fila sulla panchina sabina come capo allenatore dopo l'esperienza della scorsa stagione e quella del 2017/2018 quando il coach è subentrato in corsa a Luciano Nunzi. Per coach Rossi la prossima sarà la settima stagione a Rieti dopo essere arrivato nel 2013/2014 come assistente di coach Nunzi.Queste le parole del coach, pronto a vivere l'ennesima avventura tra le mura del PalaSojourner: «Sono contento di proseguire il mio percorso nella città che ormai è diventata una seconda casa per me. Il rapporto professionale ed umano creatosi negli anni, ha portato ad un sodalizio importante. L’entusiasmo di una nuova sfida già accompagna me, il Direttore Sportivo Martini ed il Presidente Cattani, infatti siamo già pronti a mettere sul tavolo le nuove idee per il prossimo anno. Come fatto nella passata stagione cercheremo prima di tutto persone che vogliano intraprendere con noi una grande sfida, prima ancora del giudizio tecnico dei giocatori stessi, saranno fondamentali le diverse personalità che andremo a selezionare. Ovviamente sarà difficile essere all'altezza del campionato appena concluso ma faremo di tutto per riuscirci».