ITALIANI

VILDERA 100%

NIKOLIC 100%

CONTI 70%

TOMASINI 60%

TOSCANO 55%

CARENZA 40%

CASINI 30%

BONACINI 30%

STRANIERI

ADEGBOYE 75%

JONES 50%

JACKSON 30%

FRAZIER 30%

Ultimo aggiornamento: 11:18

RIETI - Inevitabilmente, appena conclusa la stagione, invece di godersi il piazzamento della Zeus Energy Npc tra le prime 8 squadre della serie A2, dopo l’uscita dai quarti di finale dei playoff contro Treviso, è impossibile quasi per nessuno sottrarsi al toto-giocatori per la prossima stagione. Però, fin quando non termineranno i playoff, sia in A che in A2, il mercato si muoverà relativamente. In questa fase si lavora soprattutto a definire il budget futuro, a scegliere il nuovo coach o il Gm, se non entrambi, mentre chi già è in grado, avendo le idee più chiare, può lavorare su qualche conferma o su qualche sondaggio. Quanto agli stranieri il mercato non si muoverà prima di fine giugno. Venendo quindi a conferme e partenze, riuscire a mantenere parte dell'ossatura della squadra senza fare molti ritocchi sarebbe l'ideale. Iniziamo dagli.: il pivot della Npc ha il contratto per il prossimo anno e nell'intervista pubblicata ieri su il Messaggero si è dichiarato entusiasta della squadra e della città, per cui sembra del tutto infondata la voce di un possibile interessamento da parte di Tortona.: anche il lungo di origini serbe ha già la conferma per il prossimo anno. La Npc ha investito su di lui anche perché, essendo del 1999, potrà ancora giocare da under.: è del 1998, ha il contratto per la prossima stagione e sarà ancora under con due buoni anni di esperienza in A2. L'unica incertezza dipende da chi sarà al guarda titolare in quintetto, dal futuro di Casini e se quindi potrà avere più spazio nelle rotazioni degli esterni o se si opterà per altre soluzioni.: ha un'opzione per il prossimo campionato. L'esterno della Npc, salvo un calo di rendimento dovuto al cambio di profilo tecnico della squadra dopo l'arrivo di Vildera e Jackson, ha disputato due ottimi terzi di regular season e si è ripreso chiudendo i playoff in crescendo. La sua conferma dipenderà dal profilo della Npc, che dovrebbe optare ancora per il playmaker e l'ala forte USA e dovrebbe quindi cercare una forte guardia italiana che sappia crearsi buone soluzioni al tiro, e della quale quest'anno si è sentita la mancanza, soprattutto dopo la perdita di Adegboye e per qualche lacuna in regia di Jackson. Da questo tipo di scelta può dipendere la conferma di Tomasini. A cui favore può pesare la capacità di aiutare la manovra essendo un buon passatore.: difensore tenacissimo che deve un po' affinare il repertorio offensivo. A suo favore potrebbe deporre la capacità di marcare avversari di taglia più grande e di giocare anche vicino al canestro. Quest'anno partiva in quintetto con Tomasini ma anche per lui molto dipenderà da chi sarà la guardia italiana. Perché qualcuno dovrà andare in panchina e uno dei due potrebbe essere di troppo.: nei playoff il suo rendimento è salito e ha tirato oltre il 50% da 3. Ma dal momento che in squadra ci saranno Vildera e un power forward USA e che Nikolic dovrà avere più spazio, bisognerà vedere in che proporzioni sarà possibile dividere con quest'ultimo il ruolo di terzo e quarto lungo.: l'estate scorsa voleva riavvicinarsi al nord per ragioni familiari ma poi è rimasto. Dopo un anno il problema potrebbe ripresentarsi. Ciò non toglie che potrebbe pure restare, anche se quest'anno le medie al tiro da 3 sono scese. Non sarà la scelta primaria, però col playmaker USA e la guardia italiana da quintetto giusti, potrebbe ancora essere un valido cambio.: è del 1999 e sarà ancora under, ma più che dalla Npc, il suo futuro dipenderà sia dalla società madre (Reggio Emilia) e dal percorso di maturazione che quest'ultima vorrà far svolgere a questo giocatore che ancora pende in maniera un po' incerta tra il ruolo di guardia e di regista, sia dalle considerazioni già fatte sulla guardia del quintetto e sugli altri esterni, Conti incluso.: con lui in regia la Npc aveva trovato la ciliegina sulla torta per il suo collettivo. Duro in difesa, gran penetratore capace di attirare su di sé le difese e di aprire spazi per gli altri. Più playmaker sia di Frazier che di Jackson: con lui la palla non ristagnava mai e la Npc ha vinto 9 partite (10 con Siena) su 13, di cui 4 trasferte. Senza Adegboye la Npc ha perso consistenza, soprattutto fuori casa. Sta svolgendo la rieducazione al ginocchio a Rieti, che potrà quindi valutarlo a dovere e a cui, una volta recuperato, considerando il passaporto inglese, farebbe risparmiare un visto di lavoro per extracomunitari. Il che dopo le esperienze degli ultimi campionati non sarebbe poco. Inoltre non avrebbe costi elevati e consentirebbe, volendo, di investire di più sull'altro straniero o sulla squadra in genere.: difficile e prematuro dire se resterà. Ha disputato una grande regular season mentre nei playoff ha scontato un po' di stanchezza e, come tutta la squadra, il mutato profilo tecnico dopo la perdita di due giocatori che facilitavano la manovra come Adegboye e Gigli. Avrà un anno di più, ma è ancora solido e con Nikolic in crescita e un terzo lungo (Carenza o un altro) di qualità si sa cosa potrebbe dare, soprattutto vicino ad Adegboye, insieme al quale era pure un po' meno in guerra con gli arbitri. Restare dipenderà in parte pure da Jones stesso e dai suoi progetti.: Più che un playmaker è una guardia dal buon tiro da 3 e dalle ottime capacità di passaggio: infatti talvolta eccede nel palleggio tenendo la palla e rallentando l’azione, anche se ciò gli permette di servire diversi assist. E’ meno pericoloso quando non ha il pallone in mano e rispetto ad Adegboye - a parte i 12 anni di esperienza in meno, e se sarà perfettamente recuperato - è un atleta meno esplosivo e quindi un penetratore meno incisivo, anche in difesa. Forse questo, insieme a un po' di inesperienza, ha inciso sul diverso rendimento tra casa (15.7 punti e 20.3 di valutazione di media) e trasferta (11.5 punti e 8.7 di valutazione). L'età e i potenziali progressi possono giocare a suo favore. Se la Npc non dovesse puntare su Adegboye può immaginare cosa potrebbe avere da Jackson con un anno di esperienza in più.: Le sue indubbie doti non si discutono ma è uscito troppo presto di scena e nessuno sa esattamente dove sarebbe potuta arrivare la Npc con lui. Come Jackson è meno playmaker e difensore di Adegboye, più accentratore di Antino nonché il più costoso dei tre malgrado la lunga e forzata inattività. Il coach Alessandro Rossi un’idea se la dovrebbe essere fatta.