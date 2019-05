RIETI - La cena di chiusura della stagione 2018/19 della Zeus Npc si terrà al PalaSojourner sabato 25 maggio alle 20.30.



«Sarà l'occasione per salutare i protagonisti di questa fantastica annata e scattare le ultime foto con giocatori e staff che poi ripartiranno per tornare in famiglia - si legge nella nota del club - Come ogni anno invitiamo tutti i tifosi che parteciperanno a contribuire con beni di consumo. Inoltre chiediamo di contribuire con beni da poter donare alla mensa di Santa Chiara, in particolare: olio, legumi e pelati. Sarà una bella serata di festa per stare tutti insieme».