RIETI - Assorbita la beffa di gara 3 contro Treviso, senza la quale forse la Zeus Energy Npc avrebbe disputato almeno una meritata gara 4, è tempo di pagelle per un campionato vissuto in tre differenti fasi legate al cambio dei playmaker.Un vero leader: giocatore non sofisticato tecnicamente ma efficace e concretissimo nonchè altruista uomo squadra. Strenuo difensore, rimbalzista, spigoloso, un lottatore. Doti che hanno contribuito a vincere le 14 partite su 21 – fino alla rinuncia ad Adegboye e Gigli - che sono state la dote su cui la Npc ha fondato la qualificazione ai playoff. Poi, nella fase rimanente della regular season (3 vinte su 4 in casa, 5 sconfitte esterne) Jones ha offerto ancora grandi prestazioni (è possibile verificarle tutte su http://www.legapallacanestro.com/jones-bobby) come i 24 punti, 12 rimbalzi e 33 di valutazione contro la Virtus Roma, oppure i 28 punti, 12 rimbalzi e 41 di valutazione nella sconfitta di Scafati, dove il mal di trasferta della Npc aveva iniziato a manifestarsi già da 4 gare, o ancora i 16 punti e 21 di valutazione nel successo contro Treviglio. Infine nei playoff, malgrado una flessione che esamineremo, le vittorie in gara 2 e 5 su Forlì portano la firma di Bobby come il secondo tempo di gara 3 contro Treviso, in cui un Jones menomato dai falli è stato ancora capace di sfiorare la quadrupla doppia (18 punti, 9 rimbalzi, 10 falli subiti, 13 liberi tirati, per un 27 di valutazione). Sfortunatamente la Npc, dopo la rinuncia ad Adegboye e Gigli, ha inevitabilmente mutato profilo tecnico-tattico, testimoniato dalle 10 sconfitte su 10 in trasferta, perché la perdita di questi due veterani ha privato la squadra di altrettanti esperti punti di riferimento, soprattutto in attacco, come non potevano ancora esserlo i pur bravi e giovani Jackson e Vildera. Alla lunga Jones è rimasto il solo e unico faro della squadra, nonché l’obiettivo primario delle sempre più dure difese avversarie, e ne ha risentito, facendone aumentare la carica nervosa, soprattutto quando si ritiene non tutelato dagli arbitri, e che proprio vicino ad Adegboye e Gigli riusciva a mitigare e incanalare nella giusta direzione. Un aspetto aumentato nei playoff grazie anche al crescente livello tecnico delle avversarie che, soprattutto in trasferta, hanno isolato sempre più Jones come primo oggetto delle loro ruvidità, nonché comprensibilmente affaticato da un durissimo campionato a lottare contro tutti. Il VOTO è la media tra il 9 della regular season e il 7 dei playoff.Leggero e veloce playmaker realizzatore, imprevedibile tiratore da 3 alla Steph Curry (fatte ovviamente le più che dovutissime proporzioni) con molta fiducia nei propri mezzi offensivi. Difensore normale data la taglia fisica. Ha disputato solo 3 partite: sconfitta in casa contro Biella, idem a Siena con qualche forzatura al tiro di troppo nel finale, vittoria interna contro Trapani 78-55, nell’unico largo successo della regular season che ha fatto solo intuire cosa avrebbe potuto fare la Npc con un Frazier ispirato in attacco, anche se bisogna vedere quanto si sarebbe adattato al basket “uno per tutti, tutti per uno” predicato dal coach Alessandro Rossi e che ha trovato la sua massima sublimazione dopo l’arrivo di Adegboye.Ha esordito dopo un anno di inattività segnando un punto nella sfortunata trasferta di Legnano persa all’ultimo secondo per la tripla di Raffa e poi ha iniziato a crescere. Non ce ne vorrà Frazier, ma Ogo è stato la vera e propria ciliegina sulla torta per il collettivo della Npc. Un muro invalicabile in difesa. Grandissimo penetratore (abbiamo ancora negli occhi la terrificante schiacciata a difesa schierata contro Siena) capace di attirare su di sé le difese e di aprire spazi per gli altri. Più playmaker sia di Frazier che di Jackson: con lui la palla non ristagnava mai, ne sanno qualcosa soprattutto i “barbudos”. Né prima di lui, né dopo la Npc ha mai vinto in trasferta. Bilancio: 9 vittorie (10 con Siena) e 3 sconfitte, di cui 4 successi esterni, senza contare il collettivo peccato veniale dell’infrazione di 5” sulla rimessa a Ferentino nella sconfitta contro l’Eurobasket. Forse con Adegboye la Npc non avrebbe perso a Latina, né in casa contro Legnano e avrebbe rimediato un’altra trasferta da qualche altra parte e allora Rieti starebbe stata al posto della Virtus Roma. Ovviamente non c’è riprova, ma di sicuro il piazzamento finale in regular season sarebbe stato più alto e la musica sarebbe stata assai diversa nei playoff, evitando magari di vedersela già nei quarti contro una corazzata come Treviso. Perso Adegboye, sia in campo che nello spogliatoio, in troppi, prima di accorgersi del cambiamento, hanno ritenuto che la Npc targata Jackson fosse la stessa cosa. Tra l’altro Adegboye, una volta recuperato, considerando il passaporto inglese che farebbe risparmiare un visto di lavoro per extracomunitari alla società, sarebbe forse da riconfermare per il prossimo campionato.Grazie al prematuro abbandono della caotica situazione a Cassino, era l’unico extracomunitario “vistato” disponibile sul mercato al momento dell’infortunio di Adegboye. Inserito a Rieti in un contesto tecnico differente, l’ex rookie da New Mexico ha dimostrato di essere migliore di quanto ritenuto. Più che un playmaker è una guardia dal buon tiro da 3 e dalle ottime capacità di passaggio: infatti talvolta eccede nel palleggio tenendo la palla e rallentando l’azione, anche se è questo che gli permette di servire diversi assist. E’ meno pericoloso quando non ha il pallone in mano e rispetto ad Adegboye, a parte i 12 anni di esperienza in meno, è un atleta meno esplosivo e quindi un penetratore meno incisivo, anche in difesa. Il tutto è confermato da un rendimento ben diverso tra casa e trasferta: 15.7 punti e 20.3 di valutazione al PalaSojourner, contro gli 11.5 punti e 8.7 di valutazione lontano da Rieti (http://www.legapallacanestro.com/jackson-antino). A suo favore però ci sono ampi margini di miglioramento dovuti all’età: da rivedere tra un paio di anni.Il giudizio sul capitano deve prescindere dalle statistiche prodotte e dal minutaggio che poteva garantire. Il suo valore va infatti giudicato in termini di esperienza e carisma, sia in campo che nello spogliatoio. Per non parlare del ruolo di playmaker aggiunto grazie alle sue capacità di lettura del pick and roll e all’abilità di riaprire il gioco quando è raddoppiato e che, insieme ad Adegboye e Jones, gli hanno permesso di “allargare il campo” per tutti gli altri italiani. E’ proprio tutto questo che è venuto a mancare dopo la rinuncia sia a lui che a Ogo, e che si è visto soprattutto nelle successive 10 trasferte perse.Bastano le statistiche per dimostrare quanto gli abbia giovato il passaggio da Biella a Rieti. In Piemonte 6.2 punti, 5.3 rimbalzi e 7 di valutazione a partita. Alla Npc 12.1 punti, 6.2 rimbalzi e 12.1 di valutazione. In difesa ha garantito la solidità e i minuti che Gigli non poteva dare. Invece in attacco il 24enne pivot è sicuramente più portato a segnare poiché è soprattutto un finalizzatore, anche se deve arricchire e affinare molto il suo repertorio tecnico al tiro, mentre deve ancora migliorare la capacità di aiutare a costruire il gioco e a “rollare”, come sa fare il 35enne Gigli, dal quale ha tanto da imparare. Ed è di questo, insieme alla minore capacità di lettura di gioco di Jackson, che si è sentita la mancanza nelle 10 trasferte perse, e a cui l’esperienza del solo Jones non poteva porre rimedio. Il giudizio però è altamente positivo perché difficilmente, senza uno tosto e tenace come Vildera, la Npc sarebbe arrivata al quarto di finale contro Treviso.Il gaucho 39enne possiede ancora l’elasticità atletica di uno dieci anni più giovane, tanto che appena ha lo spazio può schiacciare senza problemi in partita. Rispetto alle due precedenti stagioni, però, quest’anno le medie realizzative sono un po’ scese, anche per il diverso ruolo in uscita dalla panchina, e dal 46% da 3 dei primi due campionati a Rieti, in questo campionato ha registrato il 36% dall’arco. Inoltre, dopo la rinuncia ad Adegboye e Gigli, a livello di esperienza è stato meno incisivo di quanto si sperava. Nel complesso sono state un po’ meno le partite spaccate in due da Casini in uscita dalla panchina, come quella in casa, ormai epica, contro la Virtus Roma.L’analisi dei “barbudos” inizia dal più dotato tecnicamente. Simone infatti è un valido difensore, ha buoni fondamentali, tiro, penetrazione e visione di gioco. In particolare il coach Alessandro Rossi ha sfruttato questa ultima capacità soprattutto per sostenere in regia prima Frazier e poi Adegboye per creare buone aperture per i compagni e anche per sé beneficiando della circolazione di palla creata insieme a Gigli. Poi però Tomasini, dopo l’arrivo di Jackson, ha subito un calo durato 10 partite, testimoniato dal modesto 13 complessivo di valutazione (appena 1.3 di media) registrato tra la trasferta di Latina e gara 2 contro Forlì inclusa, segnando solo 7.6 punti di media con appena il 23% da 3 (9/39), come riportano le statistiche (http://www.legapallacanestro.com/tomasini-simone). Infatti Tomasini, quando era a Legnano, giocando vicino a Raivio, Mosley e Zanelli, era un ottimo elemento complementare, alla pari di Toscano, per sfruttare gli spazi creati da questi importanti compagni, così come a Rieti vicino a Jones, Adegboye e Gigli. Successivamente però, persi due di questi tre importanti riferimenti e date le differenti caratteristiche di Jackson - giocatore più portato a palleggiare, a tenere la palla, a rallentare l’azione cercando la soluzione individuale prima dello scarico per i compagni - Tomasini si è dovuto riciclare cercando di recitare un ruolo più da solista a cui però è meno abituato. Dopo aver stentato per ben 10 partite, in cui la Npc ne ha risentito soprattutto in trasferta, come già detto, Tomasini si è ripreso da gara 3 contro Forlì in poi chiudendo in crescendo. Di sicuro l’esperienza di quelle 10 gare gli sarà utile per il futuro.Giocatore meno tecnico e più fisico rispetto a Tomasini. In due parole si potrebbe dire che mentre Tomasini gioca di fioretto, Toscano preferisce la sciabola. Le sue doti fisiche sono state preziose come difensore e in aiuto vicino a canestro. Deve però imparare a controllarsi di più perché è stato il giocatore più falloso del campionato. Anche lui, senza elencare le cifre, ha incontrato le stesse difficoltà di Tomasini dopo l’arrivo di Jackson (http://www.legapallacanestro.com/toscano-daniele), a cui ha cercato di ovviare aumentando il livello di fisicità, anche se non sempre coi risultati sperati, soprattutto in trasferta. Insuperabile come abnegazione e spirito di sacrificio, può solo migliorare nella lettura e nell’interpretazione del gioco.Come sempre ha svolto bene il suo lavoro di lungo in uscita dalla panchina in grado di tirare da tre e di difendere su giocatori di taglia anche inferiore. Inoltre, a differenza degli altri, dopo la rinuncia a Gigli e Adegboye ha incrementato il rendimento (http://www.legapallacanestro.com/carenza-giovanni) assumendosi spesso importanti responsabilità al tiro e nei playoff aumentando la media dei punti registrando perfino un eccellente 52% al tiro da 3 (12/23).Non è il caso di analizzarli singolarmente. Nel complesso sono stati il trio di under migliore da quando la Npc è in A2, però nessuno ha avuto minutaggio o responsabilità come in passato Savoldelli o Della Rosa. Sono ragazzi futuribili, con pregi da migliorare e difetti da correggere e che, a turno, hanno avuto il loro momento di gloria: Bonacini il canestro vincente contro Tortona, Conti 3 volte in doppia cifra e buone prove nelle vittorie su Bergamo e a Tortona, Nikolic gli acuti a Roma contro la Virtus e in casa con Treviglio.Ha dovuto rivedere i piani tre volte durante la stagione e si è “arrangiato” abbastanza bene, nonostante la ancora poca esperienza. Rimarrà l’incognita di cosa avrebbe potuto fare se non avesse perso Adegboye. Di certo resta il buon lavoro svolto, soprattutto mantenendo un forte senso collettivo e una bella mentalità difensiva mentre rimodellava ogni volta la squadra. Il difficile viene ora perché l’anno prossimo ci sarà da replicare almeno il piazzamento ai playoff. Se poi si vorrà puntare più in alto dipenderà dal roster che sarà allestito. Ma di questo c’è tempo per parlarne.