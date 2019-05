COSI’ IN CAMPO

RIETI - Il bello dei playoff è che non c’è tempo per gioire o rammaricarsi per una vittoria o una sconfitta che già c’è un altro turno a bussare alla porta. Quindi la Zeus Energy Npc, archiviata rapidamente dopo aver però analizzata la bruttissima sconfitta in gara 1 a Treviso, cerca un pronto riscatto questa sera in gara 2 in Veneto alle 20.30 (diretta su SportItalia).Per sconfiggere gli ambiziosissimi trevigiani la Npc deve battere anche un tabù negativo che l’ha vista perdere le ultime 8 trasferte da quando ha dovuto rinunciare ad Adegboye e Gigli. Una situazione che, malgrado l’arrivo dei pur validissimi Jackson e Vildera, ha in qualche modo mutato soprattutto gli equilibri tattici offensivi della squadra diretta da Alessandro Rossi, che stenta a esprimersi lontano dal PalaSojourner con la medesima efficacia. Un problema che, nel prosieguo dei playoff affrontando avversarie sempre più attrezzate, si è accentuato nella pesante sconfitta di gara 3 a Forlì, dove Jackson e Jones non brillarono, ripetendosi in gara 1 a Treviso, dove i due stranieri della Npc si sono di nuovo espressi al di sotto del loro standard. In sostanza, senza il grande supporto che fornivano Adegboye e Gigli alla costruzione dall’attacco, Rieti in casa riesce a compensare certe problematiche a cui però in trasferta è più difficile rimediare. Soprattutto se opposti a ottime formazioni dell’est come Forlì e poi Treviso che avrebbero dominato o quasi giocando a ovest.Oggi però, qualunque sia il risultato finale, dalla Npc si attende una potente reazione. A partire dalla difesa, per poi prendere fiducia in attacco. Treviso probabilmente manderà in panchina Logan per sfruttarlo solo in caso di estrema necessità e Rieti deve saper lottare contro la sicurezza derivante dalla volontà di gestire la situazione da parte dei veneti. Non sarà facile, ma la Npc non ha nulla da perdere: potrebbe essere l’ultima occasione per vincere in trasferta quest’anno, a meno di regalarsi un’altra opportunità imponendo successivamente per due volte la legge del PalaSojourner, come ha fatto in precedenza anche Trapani, anche se questa seconda ipotesi verrà successivamente. Perciò, se c’è un’occasione in cui la tipica espressione coniata da Dan Peterson “sputare sangue” ha una ragione di essere, è proprio questa sera al PalaVerde.Alessandro Rossi: «In gara 1 evidentemente non eravamo pronti e dispiace perché siamo coscienti di non avere fatto tutto il possibile per mettere in difficoltà il nostro avversario, fermi restando i meriti di Treviso. Adesso dobbiamo subito pensare a gara 2 evidenziando ai ragazzi le difficoltà riscontrate e trasmettendo lo spirito giusto per affrontare partite di questo tipo. Gara 2 sarà un’altra sfida tutta da giocare».Davide Alviti: «Abbiamo fatto solo un primo passo, ora dobbiamo ripartire da zero e giocare un’altra partita di intensità ed energia anche in gara 2, facendo possibilmente anche meglio. Rieti è una squadra forte, fisica, e certamente in gara 2 faranno meglio, starà a noi voler imporre il nostro gioco. Dobbiamo continuare a giocare compatti, di squadra e portare tutti il nostro mattone per conquistare un’altra fondamentale vittoria».Matteo Chillo: «Non ci facciamo ingannare dalla vittoria di gara 1, ci saranno adattamenti, aggiustamenti, giocatori avversari che disputeranno una partita diversa, sarà un match totalmente differente dal primo come sempre capita nei playoff. Dovremo essere pronti e sempre concentrati per affrontare una battaglia che si preannuncia intensa».: 0 Tessitori, 1 Logan, 2 Burnett, 3 Sarto, 4 Alviti, 10 Barbante, 12 Imbrò, 15 Chillo, 16 Uglietti, 20 Severini. All. Menetti.: 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini F. All. Rossi.: Ciaglia (Ce), Tirozzi (Bo), Radaelli (Mi).