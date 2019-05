COSI’ IN CAMPO

RIETI - Domani (ore 18) la Zeus Energy Npc esordirà in gara 1 dei quarti di finale dei playoff al PalaVerde. Un impianto carico di storia, il cui nome richiama il colore della speranza. Quella di non recitare il ruolo della vittima sacrificale contro una delle favorite alla vittoria finale, ma di lottare e impegnare i veneti almeno quanto lo ha fatto Trapani nel turno precedente, se non di più.La Npc, dopo avere dato un senso a una splendida stagione costellata di gravi infortuni non solo qualificandosi ai playoff ma superando anche gli ottavi, può ora affrontare a mente libera Treviso, su cui invece pesa la pressione di dover ottenere un unico risultato, la promozione in serie A, anche se proprio il modo in cui è stata superata la serie contro Trapani potrebbe quanto meno aver scalfito qualche certezza tra i trevigiani, che hanno perso Lombardi e hanno il 35enne fuoriclasse Logan monitorato per un problema a una coscia di vecchia data. Ma anche se le rotazioni a disposizione del coach Max Menetti sono diminuite, gli otto uomini disponibili possono fare il vuoto se la Npc non affronterà tutta la serie con la stessa intensità impiegata per superare Forlì in gara 5.Nei playoff, infatti, oltre alla tecnica e alla strategia, contano forse ancora di più la gestione della tensione nervosa e il dosaggio delle energie. Rieti, dopo la rinuncia a Adegboye e Gigli non vince in trasferta da 7 partite ma nel frattempo Jackson e Vildera sono cresciuti moltissimo, mentre Tomasini e Casini pare stiano uscendo da un periodo negativo. Tutta la squadra di Alessandro Rossi sembra maturata e mercoledì scorso, grazie al +28 inflitto a Forlì, potrebbe finalmente aver preso coscienza dei propri mezzi, tanto da provare finalmente a infrangere la legge dei grandi numeri che non solo la vede sempre perdente in trasferta nell’attuale assetto, ma che non ha mai registrato una vittoria di una squadra reatina su Treviso in questo secolo (tra Nuova Sebastiani e veneti il bilancio è di 0-4).Treviso, anche senza Lombardi, ha lunghi in abbondanza per riempire l’area, tra cui l’ex Chillo, e pure se dovesse gestire Logan col contagocce non le mancano registi ed esterni per aprire la difesa reatina. La Npc però non ha nulla da perdere e J&J – Bobby Jones e Antino Jackson – non hanno alcuna voglia di attraversare l’oceano così presto. Proprio la grinta e l’aggressività di Jones sono le chiavi per non arrendersi e provare a “rubare” le chiavi del PalaVerde almeno una volta tra domani e martedì (diretta SportItalia ore 20.30). Come suol dirsi: la fortuna aiuta gli audaci e a Treviso la Npc deve saper rischiare.Il coach Alessandro Rossi rileva che «Noi come Treviso abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita. Treviso è fortissima perciò dovremo fare il massimo per andare oltre i nostri limiti e provare a vincere su un campo storico. E’ uno stimolo in più per andare a Treviso con grande determinazione e voglia di vincere. Non abbiamo l’assillo del risultato ma per questo non dobbiamo mollare ma dare tutto ciò che abbiamo e giocare in maniera intelligente contro una squadra molto solida anche se priva di Lombardi, perché a rimbalzo restano assai consistenti e dovremo reggerne l’impatto fisico. Dobbiamo farci trovare pronti. Treviso gioca un basket a tratti veramente brillante e sa essere aggressiva in difesa. Dobbiamo sconfiggere la legge dei grandi numeri che ci vuole sconfitti in trasferta nel nuovo assetto e non vogliamo andare a Treviso battuti. Per questo dobbiamo farci trovare pronti immediatamente».Max Menetti, coach di Treviso: «Domani ricomincia il nostro playoff con i quarti di finale con un’altra tappa importante del nostro cammino. Inizia la serie e saremo focalizzati solo su gara 1. Rieti è una squadra solida, un gruppo che ha avuto continuità per tutta la stagione. Affrontiamo questo secondo ostacolo con consapevolezza nei nostri mezzi, ci vorranno sempre concentrazione ed energia da parte di tutti».: 0 Tessitori, 1 Logan, 2 Burnett, 3 Sarto, 4 Alviti, 10 Barbante, 12 Imbrò, 15 Chillo, 16 Uglietti, 20 Severini. All. Menetti.Rieti: 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini F. All. Rossi.: Moretti (Pg), Centonza (Ap), Chersicla (Lc).