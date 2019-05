COSI’ IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Unieuro Forlì

Arbitri

RIETI - Qualunque sia il risultato di oggi (ore 18) in gara 4 a Forlì ciò che tutti si aspettano è una grande prova di orgoglio e una prepotente reazione da parte della Zeus Energy Npc dopo la debacle di venerdì sera. Nei playoff del resto - dove tenuta nervosa e stanchezza hanno un peso rilevante e sono soggette a notevoli alti e bassi - questo può accadere. Come a Trapani, che ne ha subiti 30 a Treviso martedì scorso e poi venerdì ha sconfitto i veneti in Sicilia.Ciò che conta è quindi la capacità di reagire, di imparare dai propri errori e, soprattutto, di non perdere la testa come hanno fatto indistintamente tutti davanti al muro difensivo che ha mandato in tilt Jones e compagni. Marcelo Nicola venerdì sera ha infatti riempito a dovere la propria area difensiva, togliendo spazio innanzitutto a Vildera e, a seguire, a Jones e Carenza, chiudendo a Jackson le linee di passaggio, e intrappolato senza poter sfruttare a dovere i raddoppi su di sé per scaricare la palla ai compagni smarcati. In tale frangente gli esterni reatini, smarrendosi, sono stati costretti a cercare da soli la via del canestro mostrando qualche limite, mentre Jones ha esagerato nella continua ricerca di falli e contatti favorevoli contro una difesa arcigna. In sostanza, malgrado i continui richiami del coach Alessandro Rossi e le ripetute rotazioni, nell’arco dei 40 minuti di gara 3 la Npc non è riuscita a trovare le giuste letture della difesa avversaria che ha poi avuto buon gioco a rimbalzo sui numerosi errori al tiro di Rieti riuscendo ad accelerare il ritmo per esaltarsi a campo aperto, soprattutto grazie a Marini.Nelle successive 48 ore Rossi e il suo staff avranno sicuramente analizzato meglio cosa è accaduto venerdì sera e, soprattutto, dove hanno ripetutamente sbagliato i giocatori, incapaci ad adattarsi e a cambiare assetto tattico in corsa. In ogni caso, come già detto, la Npc dovrà avere un approccio diverso e più rapida capacità di reagire alle scelte tattiche avversarie.Da parte sua Forlì, rinfrancata, giocherà con maggior fiducia, sapendo di avere Melvin Johnson in ripresa che, dopo aver confermato il recupero con un bel 3/4 da 3, è stato saggiamente risparmiato in panchina da Nicola per evitargli ulteriore stress, e averlo fresco oggi, visto che Marini e Giachetti erano sufficienti a condurre le danze. Ma anche Forlì sa comunque che gara 4 sarà un’altra partita e quindi si aspetta una reazione, prima nervosa e poi strategica, da parte di Rieti che, innanzitutto, deve ritrovare la proverbiale compattezza difensiva, anche se in trasferta è più difficile, per poter riacquistare fiducia in attacco, per provare finalmente a tornare a vincere fuori casa, dove la vittoria manca da 6 partite - le ultime il 26 e 30 gennaio a Trapani e poi a Cassino – ed evitarsi una drammatica gara 5 al PalaSojourner mercoledì prossimo.: 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini F. All. Rossi.: 1 Diliegro, 5 Giachetti, 13 Marini, 15 Donzelli, 17 Bonacini D., 21 Signorini, 25 Lawson, 29 Flan, 31 De Laurentiis, 32 Johnson. All. Nicola.: Bartoli, Wassermann e Almerigogna di Trieste