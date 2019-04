COSI’ IN CAMPO

RIETI - Non è ancora calata l’adrenalina per l’emozione del “buzzer beater” – per dirla come fanno dall’altra parte dell’oceano – di Antino Jackson, che Zeus Energy Npc e Unieuro Forlì devono già scendere stasera in campo al PalaSojourner per gara 2 degli ottavi dei playoff (palla a due alle 21, biglietti ancora disponibili, il botteghino del PalaSojourner aprirà alle 19). Un primo turno all’insegna generale del fattore campo che ha visto solo Treviglio perdere in casa contro Roseto: un’avversaria ostica e imprevedibile che non a caso tutti volevano evitare. La Npc ha dunque superato il rischio del difficile battesimo del fuoco che pende sempre sulla testa di chi esordisce in casa durante una serie di playoff e ora può affrontare con più serenità il secondo turno casalingo sapendo di essersi garantita il diritto a giocare gara 4 a Forlì.Questo però non vuol dire che l’attenzione debba calare, anzi, tutt’altro. E’ fondamentale riuscire a raddoppiare prima che gli ostici romagnoli tornino a schierare in gara 3 Melvin Johnson e migliorino l’assetto. Ma anche a ranghi incompleti la squadra diretta da Marcelo Nicola si è dimostrata un osso durissimo malgrado un Lawson non al massimo, ma anche marcato bene, come pure il pari ruolo reatino Jones. Forse anche per questo il veterano Giachetti ha avuto più spazio per imperversare rischiando di rovinare la festa a Rieti, mentre stasera c’è da aspettarsi il possibile risveglio di potenziali protagonisti come Diliegro, Donzelli, oltre allo stesso Lawson.Da parte sua, invece, la Npc si è confermata squadra abituata a disputare per tutta la stagione gare punto a punto, senza mai mollare, e che, oltre alle conferme di Jackson, Vildera, Carenza e alla combattività di Toscano, spera pure in un maggiore apporto da parte di Casini e Tomasini, oltre a un migliore contributo dagli under.Quanto a Jones, i forlivesi sapevano che limitandolo avrebbero ridotto il potenziale della Npc. Malgrado ciò Bobby, braccato tutta la serata, ha comunque svolto un lavoro oscuro, testimoniato dal 14 finale di valutazione, ha piazzato una stoppata importante su Giachetti a -37” sul 69-66, mentre su quella a -8’40”, sempre su Giachetti in avvitamento e fuori equilibrio, che ha prodotto il 3 liberi del 71-71, Jones ha voluto rischiare, ma un minimo di dubbio sul conseguente fallo permane sempre.In ogni caso, anche se la Npc conduce 1-0, questa sera si deve giocare come se si fosse ancora sullo 0-0. Prima di gara 1 le squadra si conoscevano solo in teoria, questa sera si vedrà quali soluzioni hanno adottato, mentre dovrà essere decisivo il sostegno del PalaSojourner, a detta di alcuni però un po’ meno bollente del solito domenica sera.Per il viceallenatore Andrea Ruggieri: «Dopo una gara 1 in grande equilibrio ci prepariamo ad affrontarne una seconda sullo stesso piano. Cercheremo di rafforzare le nostre sicurezze, giocando una partita dura e concreta. Forlì avrà sicuramente il grande desiderio di vincere per provare a ribaltare la serie. Confidiamo in un PalaSojourner caldo come nella precedente gara».Antino Jackson, decisivo in gara 1: «Dopo una partita intensa e ricca di emozioni siamo pronti per la prossima sfida. Forlì è una squadra dal grande talento offensivo ma nel primo incontro abbiamo dimostrato di saper svolgere un ottimo lavoro in difesa. L’obiettivo è quello di affinare al meglio alcuni dettagli, come i rimbalzi, per essere pronti alla prossima sfida».Marcelo Nicola, tecnico di Forlì: «Gara 1 è stata un bello spettacolo. Combattuta, e alla fine è stata decisa dagli episodi. Abbiamo concesso troppi rimbalzi in attacco, ma faccio i complimenti alla mia squadra che ha lottato fino alla fine. Dettagli, episodi e l’avremmo portata a casa. Ma è stata solo gara 1. Per gara 2 speriamo di recuperare energie e mettere la stessa voglia di lottare e combattere».: 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini F. All. Rossi.: 1 Diliegro, 5 Giachetti, 13 Marini, 15 Donzelli, 17 Bonacini D., 18 Dilas, 21 Signorini, 25 Lawson, 29 Flan, 31 De Laurentiis. All. Nicola.: Di Toro ((Pg), Chersicla (Lc), Centonza (Ap).