RIETI - Dopo 12 anni si torna a respirare aria di playoff di serie A2 al PalaSojourner, e ad affrontare la Zeus Energy Npc in gara 1 degli ottavi di finale sarà Forlì, un’avversaria che contro Rieti non giocava da 21 anni, esattamente dal 1987/88, ultima stagione della Amg Sebastiani Basket in A2. Per non parlare del fatto che proprio a Forlì la Npc conquistò la serie A2 nelle final four del 2015. Una serie di coincidenze che si spera siano di buon auspicio per Bobby Jones & C. in una serie che si preannuncia incertissima e che va inaugurata col piede giusto, davanti a un pubblico da tutto esaurito come non se ne vedeva dai tempi della Nuova Sebastiani.Forlì è un’avversaria assai temibile, partita con forti ambizioni, confermate dall’ingaggio di ottimi stranieri come il pivot Lawson (ex Virtus Bologna) e la guardia Johnson (ex Varese e Tortona). Però, risultati inferiori alle aspettative sono costati la panchina a Giorgio Valli, rimpiazzato nelle ultime 5 gare da Marcelo Nicola, che ha esordito nella prevedibile sconfitta interna contro Treviso, per poi vincere due partite, di cui una sulla Fortitudo Bologna, malgrado la perdita definitiva dell’ala Oxilia e l’infortunio di Johnson che rientrerà in gara 3 a Forlì.Il 6° posto finale in regular season sta stretto ai romagnoli, che vogliono far strada nei playoff, altrimenti non avrebbero ingaggiato dieci giornate fa un lungo di qualità come Diliegro, inseguito dalla Npc nel 2015 per poi dirottare su Mortellaro. Gli infortuni però riducono le rotazioni di Forlì a soli 7 uomini, almeno fino a gara 2, dopodiché Johnson dovrebbe rientrare. Un’occasione di cui la Npc dovrà cercare di approfittare per presentarsi in gara 3 all’UniEuro Arena sul 2-0, anche se non sarà tutt’altro che facile.Forlì infatti resta sempre solida sotto canestro grazie a Lawson, Diliegro, e De Laurentiis per giocare alla pari contro Jones, Vildera e Carenza. Tra gli esterni, invece, l’assenza di Johnson alla lunga può pesare, a meno che il navigato playmaker 35enne Giachetti non si produca ancor ai livelli di domenica scorsa quando ha segnato 35 punti contro Imola. Ma per questo il regista Davide Bonacini e gli esterni Marini e Donzelli dovranno supportarlo per aprire la difesa reatina e far spazio ai lunghi romagnoli. Inoltre, viste le rotazioni corte, gli ospiti non potranno difendere intensamente e prediligeranno gli alti ritmi. Starà al rookie Jackson, al primo playoff della sua carriera, dirigere la Npc contro un veterano come Giachetti, mentre gli esterni reatini Casini, Tomasini, Toscano e Federico Bonacini, dovranno cercare di far prevalere una qualità e una quantità media che pare più elevata. Nei playoff però nulla è certo, perché si riparte da zero e l’esperienza e la saldezza dei nervi conteranno anche più della tecnica.L’assistente Andrea Ruggieri spiega che «Forlì è una squadra di grande talento, ne sono un esempio la coppia a stelle e strisce composta da Lawson, giocatore bidimensionale, tiro da 3 punti, gioco interno e Johnson, ora fuori per infortunio. In regia Giachetti porta talento ed esperienza, Bonacini e Marini aggiungono grande concretezza e Diliegro, ormai un veterano nel campionato, garantisce una valida dimensione interna. A completare il roster l’esperienza di De Laurentiis e l’energia di Donzelli. Siamo carichi per i playoff e ci siamo allenati duramente per arrivare nella migliore condizione fisica e mentale».L’esterno Simone Tomasini «I playoff per noi inizieranno con un avversario molto forte. Forlì infatti può vantare nel proprio roster giocatori americani e italiani di alto livello per la serie A2. Abbiamo preparato al meglio questa serie di partite con un lavoro minuzioso dello staff che ci ha aiutati a conoscere meglio i punti di forza di Forlì. Sarà sicuramente emozionante vivere le sensazioni dei playoff in una serie ricca di adrenalina».Marcelo Nicola, coach di Forlì, dichiara che «La mia squadra sta bene, ha voglia di giocare questi playoff che sono un traguardo importante per la società. Rieti è una formazione molto fisica, aggressiva, che parte da un’ottima difesa per un attacco ragionato che poggia su individualità tra le quali spicca quella di Bobby Jones. Una partita ogni due giorni non è un problema, succede lo stesso per loro e poi i giocatori in questa fase finale della stagione hanno solo voglia di giocare. Ottimisti? Sì, perché vedo come lavora la squadra. Non firmerei per tornare all’Unieuro Arena con una vittoria, firmerei solo per vincere i playoff».: 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini F. All. Rossi.: 1 Diliegro, 5 Giachetti, 13 Marini, 15 Donzelli, 17 Bonacini D., 18 Dilas, 21 Signorini, 25 Lawson, 29 Flan, 31 De Laurentiis. All. Nicola.: Brindisi (To), Radaelli (Mi), Perocco (Tv).