RIETI - La Zeus ha ripreso gli allenamenti in vista della serie degli ottavi dei playoff contro Forlì.Calendario delle gare degli ottavi di finale che si disputeranno:– GARA 1: Domenica 28 Aprile ore 18:00, PalaSojourner– GARA 2: Martedì 30 Aprile ore 21:00 PalaSojourner– GARA 3: Venerdì 3 Maggio ore 20:30 Unieuro ArenaPRELAZIONE PER GLI ABBONATITutti coloro che avevano sottoscritto un abbonamento numerato alla stagione sportiva 2018-2019 avranno la possibilità di usufruire del diritto di prelazione per lo stesso posto occupato durante la regular season.È possibile esercitare tale diritto di prelazione effettuando la prenotazione tramite messaggio WhatsApp al 3490080073; inviando una mail a stampa@npcrieti.com o recandosi presso la Segreteria del PalaSojourner, nelle seguenti date:Dal mercoledì 24 a venerdì 26 Aprile – dalle ore 17:00 alle ore 20:00; Sabato 27 Aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00.La prelazione terminerà venerdì 26 Aprile.VENDITA LIBERA DEI TAGLIANDILa vendita dei tagliandi non numerati partirà da mercoledì 24 AprileI biglietti saranno acquistabili secondo le seguenti modalità:· Recandosi presso le Segreteria del PalaSojourner nelle seguenti date: Dal mercoledì 24 a venerdì 26 Aprile – dalle ore 17:00 alle ore 20:00; Sabato 27 Aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00· Presso i punti vendita accreditati.PREZZI DEI TAGLIANDIQueste le tariffe dei tagliandi per le partite in casa:Curva casa/ospiti: Euro 12,50Tribuna intero: Euro 20,00Tribuna ridotto: Euro 15,00 (Riduzione valida per i ragazzi tra i 12 e 18 anni e gli over 70)GRATUITO under 12Solo per la prelazione sui posti ex-parterre il prezzo è di 25 euro (20 euro, under 18)